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هِمْتُ بظبيٍ جَفلا

1/8/2024 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أداء غنائياً لكلمات قصيدته «همت بظبي جفلا» التي يعارض فيها قصيدة الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي «أعطيته ما سألا».

الأغنية من ألحان وأداء الفنان السعودي الشاب عبد الرحمن محمد.

وفيما يلي قصيدة «همت بظبي جفلا» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متبوعة بقصيدة «أعطيته ما سألا» لابن عبد ربه الأندلسي:
هِمْتُ بظبيٍ جَفَلا
كالبدر لما اكتملا
فاق دلالاً وحلا
إذا سألتُ وصلَهُ

جاوبني بلا ولا
يا ليت لو جاوبني
عن لا بأنْ قال هلا
معذبٌ من هجرهِ

أشكو بُعاداً وقَلا
روحي به هائمةٌ
منه فقدتُ الأملا
في حُبّه لي قصةٌ
غدَتْ لغيري مثلا

****
« أعطيته ما سألا
حكّمتُه لو عدَلا
وهبْتُه روحي فما
أدري بهِ ما فعلا
أسلمْتُه في يدهِ

عيّشهُ أم قَتلا
قلبي به في شُغُلٍ
لا مَلّ ذاك الشغُلا
قيّده الحبُّ كما
قيّد راعٍ جملا»

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