هِمْتُ بظبيٍ جَفلا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أداء غنائياً لكلمات قصيدته «همت بظبي جفلا» التي يعارض فيها قصيدة الشاعر ابن عبد ربه الأندلسي «أعطيته ما سألا».
الأغنية من ألحان وأداء الفنان السعودي الشاب عبد الرحمن محمد.
وفيما يلي قصيدة «همت بظبي جفلا» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متبوعة بقصيدة «أعطيته ما سألا» لابن عبد ربه الأندلسي:
هِمْتُ بظبيٍ جَفَلا
كالبدر لما اكتملا
فاق دلالاً وحلا
إذا سألتُ وصلَهُ
جاوبني بلا ولا
يا ليت لو جاوبني
عن لا بأنْ قال هلا
معذبٌ من هجرهِ
أشكو بُعاداً وقَلا
روحي به هائمةٌ
منه فقدتُ الأملا
في حُبّه لي قصةٌ
غدَتْ لغيري مثلا
****
« أعطيته ما سألا
حكّمتُه لو عدَلا
وهبْتُه روحي فما
أدري بهِ ما فعلا
أسلمْتُه في يدهِ
عيّشهُ أم قَتلا
قلبي به في شُغُلٍ
لا مَلّ ذاك الشغُلا
قيّده الحبُّ كما
قيّد راعٍ جملا»
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