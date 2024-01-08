سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية يتشاركان في استضافة مؤتمر قطر لطب طوارئ الأطفال (QPEM) 2024

(MENAFN
- Sidra Medicine) 08يناير 2024، الدوحة، قطر - يتشارك كل من سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية في استضافة مؤتمر قطر الثامن لطب طوارئ الأطفال (QPEM) في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2024. يهدف مؤتمر (QPEM) 2024 إلى توفير تحديثات عالية الجودة وقائمة على الأدلة في مجال الرعاية الصحية للممارسين الطبيين المعنيين بالرعاية العاجلة والطارئة للأطفال.
يشارك في مؤتمر (QPEM) 2024 أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً يتناولون مواضيع تتراوح بين إدارة الحالات الشائعة، التي يُحتمل أن تصل إلى حدود الخطر أحياناً؛ ويطرحون أبحاثاً في طب طوارئ الأطفال ويدمجون معايير الجودة وسلامة المرضى في الممارسة العملية. سيكون مؤتمر هذا العام افتراضياً – مما يجعله في متناول مجموعة أكبر من الحضور على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
يقول البروفسور خالد الأنصاري، رئيس قسم طب الطوارئ في سدرة للطب، والذي يرأس لجنة التخطيط والتنظيم العلمي لـ QPEM: "شهدت سلسلة مؤتمرات طب طوارئ الأطفال في قطر نمواً متزايداً. لقد كان لتبادل المعرفة والأفكار دور فعال في مساعدتنا على تطوير وتنفيذ منهجيات جديدة وتطوير شراكات وعلاقات رئيسية، كان لها تأثير إيجابي على تعزيز خدمات رعاية طوارئ الأطفال في قطر".
"سيركز مؤتمر (QPEM) 2024 على عرض أفضل الأدلة في إدارة حالات حديثي الولادة والأطفال المصابين بأمراض خطيرة. تشمل المشاركات مجموعة متنوعة من المحاضرات الطبية والجراحية والرضّية والسلوكية المدعومة بالتكنولوجيا. كما تغطي التدخلات اللازمة لمجموعة متنوعة من حالات التسمم الهضمي - والتي تميل إلى الارتفاع خلال موسم التخييم وأيضاً بين الأطفال الصغار الذين تكون منتجات التنظيف المنزلية في متناول أيديهم في المنزل". وتابع البروفسور الأنصاري: "سيتعلم الحضور أيضاً كيفية إدراج العلامات الحمراء ويطلعون على تفاصيل النهج القائم على الأنظمة عند إدارة الصدمات".
مؤتمر (QPEM) 2024 هو نشاط تعليمي جماعي معتمد من قبل قسم اعتماد المهن الصحية بوزارة الصحة العامة، وتمت الموافقة عليه لمدة أقصاها 20 ساعة للفئة 1. سيحصل المشاركون في المؤتمر على 20 ساعة معتمدة للتعليم المهني المستمر (IPCE) للتعلم والتغيير.
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