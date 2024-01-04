Friday, 05 January 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضربني وبكى

1/4/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرني مثل «ضربني وبكى وسبقني واشتكى» بموقف حصل في إحدى الوزارات: موظفة افتعلت مشكلة مع زميلتها في العمل وأهانتها، ثم ذهبت إلى المدير شاكية زميلتها بأنها أهانتها وغلطت في حقها...»
المدير للأسف استمع للطرف الشاكي فقط، ولم يستمع إلى الطرف الآخر حتى تتبين له الحقيقة ويحكم بالحق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، حتى يخرج مما قاله». معنى ردغة الخبال: عصارة أهل النار وصديدهم.
ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحـــق أخـــيه، فإنما أقطع له قــطعة من النار» متفق عليه.
الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث الشريف أنه بشر مثلنا وإنه لا يعلم من المحقّ ومن المحقوق، وإنكم تتحاكمون إليّ في الخصومة فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر اي افصح وأقوى كلاما فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها.
يجب على كل مسلم عاقل واع ألا يستعجل في إصدار حكمه دون دليل أو بينة، بل عليه التريث وسماع طرفي النزاع بهدوء ومن ثم يصدر حكمه، بناء على ما سمع وعلى الأدلة والشهود علّ وعسى ان يهديه الله ويوفقه الى الصواب.
آخر المقال: «لا تتخذ قرارا في حالة الغضب، أو الفرح أو الهم».

MENAFN04012024000130011022ID1107687067

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث