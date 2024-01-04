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مكررات ربحية السوق الأول فرصة جاذبة للاستثمار

1/4/2024 11:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المحلل المالي
يبدو أن تقييمات معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت قد بدأت في الانخفاض لمستويات مناسبة وتنافسية، حيث سجل معدل مكرر الربحية للسوق الأول 15.8 مرة بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت وصلت إلى حدود الـ 22 مرة بنهاية عام 2022، وهو ما يشكل فرص استثمارية جيدة وجاذبة لهذه النوعية من الأسهم.
ويأتي هذا الانخفاض لمكررات الربحية الخاصة بأسهم شركات السوق الأول بعد الأداء المالي الجيد الذي تمثل في النمو القوي لصافي الأرباح المجمعة لهذه الشركات، حيث استمرت معدلات النمو متسارعة وبنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من 2023، لتسجل صافي أرباح بلغت 1.54 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.16 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.
وأيضا يتزامن ذلك مع انخفاض أسعار معظم أسهم السوق الأول منذ بداية العام الماضي وعن أعلى مستوياتها المسجلة سابقا، حيث خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لأسهم السوق الأول حوالي 3 مليارات دينار خلال عام 2023، لتسجل 32.2 مليار دينار كما في 24 ديسمبر 2023 أي ما يعادل خسارة نسبتها 8%.
وفي ضوء هذه المؤشرات، فقد تحسنت مكررات ربحية معظم اسهم السوق الأول، حيث تتراوح بين 7.4 مرات للشركة الكويتية للاستثمار، و35.2 مرة لبنك بوبيان، وذلك ضمن فئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة، أما بعض الأسهم فلاتزال تقييماتها مرتفعة نسبيا وقد تتحسن في المستقبل نتيجة التوقعات بأداء مالي جيد.
وقد تحسن مكرر ربحية أكبر الأسهم في بورصة الكويت، وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي بلغت قيمته الرأسمالية السوقية 10.75 مليارات دينار، ما يعادل 26.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، حيث جاء هذا التحسن بعد دمج «الأهلي المتحد ـ البحرين».
وأصبح «بيتك» يمتلك مكرر ربحية متوسط عند 17.7 مرة، بينما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية، والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع للبنوك، فقد سجلت 2.04 مرة، بالمقارنة مع مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 1.66 مرة.
أما بنك الكويت الوطني ثاني اكبر بنك من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 7.23 مليارات دينار، وبعد الانخفاض في سعر السهم خلال الفترة الأخيرة، فقد تحسن مكرر ربحيته ليسجل 12.7 مرة، أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية فلايزال مناسبا عند 1.93 مرة.
ويعتبر سهم مجموعة زين للاتصالات من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 9.9 مرات ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.73، بينما العائد النقدي سجل 7.04% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 2.97%.
وأيضا تعتبر شركة «هيومن سوفت» من الأسهم التي تتمتع بعائد نقدي مرتفع جدا نسبته 12.79% ومكرر ربحية مناسب 8.7 مرات فقط، أما شركة بوبيان للبتروكيماويات فتجمع بين العائد النقدي الجيد نسبته 10.34% ومكرر الربحية المناسب عند 10.8 مرات، وكذلك شمال الزور بعائد نقدي مرتفع نسبته 5.75% ومكرر ربحية 13.4 مرة.

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