اتحاد الكرة يقرر تثبيت نتيجه لقاء الوحدات مع العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني(بترا) - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تثبيت نتيجة مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي جرت مؤخرا ضمن بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، وعلى اثرها قدم الوحدات اعتراضه بعد إشراك شباب العقبة للاعب موقوف.

وبحسب أمين سر النادي عوض الأسمر، فإن النادي تلقى رد الاتحاد، وسيصار إلى استئناف القرار، نظير قناعة النادي المطلقة بقانونية الشكوى.

وأكد الاسمر أنه في حال لم يتم انصاف نادي الوحدات سيذهب النادي إلى محكمة الكاس الدولية للحصول على حقوقه.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

04/01/2024 21:24:19