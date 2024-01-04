الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى رفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يبلغ حوالي المليون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضافت الامم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي إن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".

وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا للأونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع غزة، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.

ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس.

من جهة أخرى، أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة.

وقالت في بيان "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".

-- (بترا)

م د/ف ج

04/01/2024 07:32:36