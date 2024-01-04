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مكتوم بن محمد في ذكرى تولي محمد بن راشد: 18 عاماً والرحلة المدهشة مستمرة نحو قمم التألق

1/4/2024 2:26:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بذكرى تولي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X".

وقال سموه في تدوينته: "18 عاماً من القيادة والعطاء والحكمة والطموح الذي لا يعرف المستحيل، نحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائد الذي غيّر مفاهيم الإدارة الحكومية، ووضع معايير جديدة للعالمية".

وأضاف سموه: "ونفخر بالحالم الذي جمع الإنجاز بالمستحيل، وخلق فرص الغد في حاضرنا، ونقتدي بالمعلّم الذي قادنا برؤيته نحو المستقبل. 18 عاماً والرحلة المدهشة مستمرة نحو قمم جديدة من التألق".




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