الناجون من زلزال اليابان مهددون بالأمطار والبرد والانهيارات الأرضية

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 64 اليوم الأربعاء في وقت تسارع فيه السلطات لإيصال المساعدات للناجين المعرضين لبرودة قاسية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة.

ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر يوم الاثنين في شبه جزيرة نوتو وتسبب في تسوية منازل بالأرض وعزل مناطق نائية عن مساعدات سكانها في أمس الحاجة إليها.

وتشير توقعات الأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة في المناطق المنكوبة من الزلزال اليوم الأربعاء مما زاد المخاوف من خطر وقوع انهيارات أرضية قد تزيد من العراقيل التي تواجه جهود إنقاذ العديد ممن يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وتسبب الزلزال في قطع طرق وإلحاق أضرار ببنية تحتية مما أضاف لصعوبة الوصول للمناطق النائية الأكثر تضررا وعقد جهود الإنقاذ. ولا يزال النطاق الكامل للأضرار والخسائر وعدد القتلى والمصابين غير واضح بعد يومين من الزلزال.

وأكدت السلطات مقتل 64 حتى الآن ارتفاعا من 55 تم الإعلان عن مقتلهم حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مما جعل الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في اليابان منذ 2016 على الأقل.

ووفقا لما ذكرته إدارة إقليم إيشيكاوا عن الأوضاع في المنطقة المنكوبة فهناك ما يزيد على 33 ألفا تم إجلاؤهم من منازلهم وبعض المناطق ليس بها إمكانية للوصول للمياه أو الكهرباء وإشارة الاتصالات فيها متقطعة.

وطالب رؤساء بلديات مدن من الأكثر تضررا بالكارثة الحكومة بفتح الطرقات وإيصال المساعدات بسرعة في اجتماع طوارئ للمنطقة عقد صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لبحث الاستجابة للكارثة "مرت أكثر من 40 ساعة منذ الزلزال الأول. هذا سباق مع الوقت وأعتقد أن الوقت الحالي حاسم في هذا السباق".

وأضاف أن الحكومة فتحت مسارا بحريا لإيصال المساعدات وأن بعض الشاحنات الأكبر تمكنت الآن من الوصول لمناطق نائية أكثر.

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