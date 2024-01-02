بول ديفيز يكتب: تعاطف جين فريزر مع الموظفين لا يعني تراخي سياسات ((سيتي جروب))

MENAFN - Al-Borsa News) ((يمكنك أن تتحدث بصراحة دون أن تكون شخصاً سخيفاً)).

هذا ما قالته جين فريزر فى مقابلة مع ((سى إن إن)) فى 2018، قبل فترة طويلة من توليها منصب الرئيس التنفيذى لـ((سيتى جروب)) قبل نحو ثلاث سنوات.

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كان ذلك بادرة مبكرة للتعاطف واللمسة الإنسانية التى جعلت فريزر منها عنصراً رئيسياً فى صورتها كقائدة.

ستضع فريزر هذا الأمر موضع الاختبار لأقصى درجة فى 2024، فى ضوء أن ((سيتى جروب)) بدأ أخيراً عملية إعادة الهيكلة الضخمة التى طال انتظارها.

تسعى فريزر لتحسين عوائد المصرف الضعيفة من خلال إزالة طبقات من الإدارة، وتفكيك ما يُعتبر إقطاعيات إقليمية.

يجرى الاستغناء عن آلاف الوظائف.

وبالنسبة لبعض الموظفين، فإن تلك الضبابية ستستمر حتى ما بعد بداية الربع الأول.

إنها خطة سليمة، لكن ذلك لا يجعلها سهلة إطلاقاً.

ستحتاج فريزر إلى الصلابة، والدهاء، وقدرة هائلة على الإقناع، لكى تقضى على البيروقراطية فى ((سيتى جروب))، وتخفض التكاليف، وتغير الثقافة العامة، وفى الوقت ذاته تدفع الناس ليبقوا ملتزمين بوظائفهم من خلال عملية ستتطلب على الأرجح سنوات.

رحب المساهمون بهذه القرارات الصعبة بحذر.

بات سهم ((سيتى جروب)) رهاناً مفضلاً بين كثيرين، وفقاً للمحللين، لكن ذلك يرجع جزئياً إلى أن احتمالات الهبوط ضئيلة، فى ضوء تداول الأسهم عند مستوى يقارب 40% من قيمة صافى أصول ((سيتى جروب))، وهو أسوأ أداء بين أكبر البنوك الأمريكية بفارق كبير.

تدهور الأوضاع لم يحقق ((سيتى جروب))، المتجر المالى العالمى الذى أسسه ساندى ويل فى التسعينيات، الأهداف الموعودة أبداً.

كان المصرف أضخم وأثقل مما يسمح بإدارته.

حين وقعت الأزمة المالية العالمية فى 2008، كان ((سيتى جروب)) أقل المصارف قدرةً على التعامل مع الوضع، إذ حصل على أكبر حزمة إنقاذ بين البنوك الأمريكية.

منذ ذلك الحين، تعافت المصارف المنافِسة، ووجدت طرقاً لترفع من مستوى تركيزها وتعزز أرباحها.

بل إن ((ويلز فارجو)) تمكن من المضى قدماً رغم فضائح ممارسات البيع والقيود التى فرضتها الهيئات التنظيمية على الميزانية العمومية.

بدأ مايك كوربات، الرئيس التنفيذى السابق لـ((سيتى جروب))، بتقليص عدد الوظائف فى البنك أثناء سعيه لإصلاح الضرر الذى خلفته الأزمة المالية فى 2008.

خفض كوربات الأصول المعدومة، وقلص عدد الموظفين بنحو 25% خلال السنوات التسع التى قضاها فى المنصب، وكان يجاهد أيضاً لحل المشكلات فى الضوابط الداخلية والتقنية.

لكن التغيرات لم تكن جذرية بما يكفى، واحتفظ البنك بالشبكات المعقدة من فرق الإدارة القائمة على أساس جغرافى وعلى أساس المنتجات.

فريزر تتولى زمام الأمور

عزمت فريزر، على تغيير الأوضاع منذ بداية فترة توليها المنصب فى أوائل 2021، إذ سرعان ما اتجهت للتخلص من أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد غير الفعالة، والتى لا تتماشى مع حجم المصرف، فى 14 دولة.

من المبهر أن ((سيتى جروب)) تمسك بعديد من تلك الأنشطة لفترة طويلة، فى حين كان ينبغى أن يركز على بناء قاعدة ودائع أقوى فى الولايات المتحدة.

على النقيض، فإن ((جيه بى مورجان)) بدأ للتو فى توسيع نطاق نشاطه الدولى للخدمات المصرفية للأفراد، بعد أن اقتنع أن تأسيس مصرف رقمى بالكامل من دون إنشاء فروع مكلفة أمر عملى.

تهدف فريزر الآن لتقليص البيروقراطية فى المصرف بشكل جذرى، وتغيير الطريقة التى تُدار بها الأمور.

تُقر فريزر أن هذا الأمر لن يلقى شعبية عالمية.

قالت فريزر معقبةً على المرحلة المقبلة من إعادة الهيكلة فى سبتمبر: ((سيزعج هذا الأمر بشدة بعض العاملين لدينا. ليس لدى مشكلة إطلاقاً مع ذلك)).

رفضت ((سيتى جروب)) إتاحة الفرصة لإجراء مقابلة مع فريزر.

يبدو ذلك تغيراً قاسياً فى اللهجة من جانب فريزر التى تولت المنصب فى الشتاء الثانى الكئيب فى جائحة كورونا.

افتتحت فريزر واحدة من أوائل المذكرات التى أرسلتها لجميع العاملين بالمؤسسة بنبذة موجزة عن صدمتها لعدم توفر الخضراوات فى متجر البقالة، وتعاطفت مع الموظفين؛ بسبب الإرهاق الناجم عن انهيار الحواجز بين الحياة المنزلية والعملية.

تعاطف إنسانى

طلبت فريزر من الموظفين أن يتجنبوا مكالمات الفيديو فى أيام الجمعة، وأن يُكنوا قدراً أكبر من الاحترام لفترات المساء والعطلات الأسبوعية، وذلك فى خطوة من أجل صحتهم العامة.

كما قالت إن عليهم أن يأخذوا إجازات معتبرة، ووعدتهم بأن ترتيبات العمل الهجينة المرنة ستظل دائمة، وتمسكت بذلك حين بدأ نظراؤها فى ((وول ستريت)) التكشير عن أنيابهم بشأن عودة الموظفين للعمل من مكاتبهم.

فرضت فريزر أيضاً التطعيم بلقاح مضاد لكورونا لحماية كل العاملين، وأثارت غضب من نصَّبوا أنفسهم لمحاربة التمييز بتعهدها بأن ((سيتى جروب)) سيدعم كل الموظفات اللاتى يحتجن لإجراء عمليات إجهاض، بعد أن فتحت المحكمة العليا الأمريكية الباب أمام حظر الإجهاض على مستوى الولايات فى 2022.

نالت فريزر إشادة واسعة من آخرين، واستحساناً باعتبارها تمثل أسلوباً جديداً من الإدارة فى وول ستريت (يجدر الإشارة إلى أن كوربات أيضاً جازف فيما يتعلق بمبيعات السلاح، وفى قضايا عدم المساواة بين الجنسين فى الأجور).

رغم نبرة القيادات العليا هذه، فقد جرى توجيه اتهامات لـ((سيتى جروب)) بالتهاون فى التعامل مع التحرش الجنسى فى دعوى رفعتها مديرة سابقة كانت تتولى منصب العضو المنتدب.

تغير جذرىفى 2021، حين واجهت كل البنوك مشكلات فى جذب العاملين والاحتفاظ بهم، كان نهج فريزر الإنسانى يهدف لتحويل المصرف ضعيف الأداء إلى بيئة عمل أكثر جاذبية.

قال مانولو فالكو، المدير المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية فى ((سيتى جروب)) آنذاك، للصحفيين، إن نظام العمل المرن منح المصرف ميزة تنافسية فى معركة جذب أصحاب المهارات. كم تغيرت الأمور! بعد الانهيار الذى شهدته الخدمات المصرفية الاستثمارية على مدى الأشهر الـ18 السابقة، وفى ضوء موجة تقليص الوظائف التى يخوضها ((سيتى جروب)) حالياً، تبنت فريزر نهجاً أكثر صرامة تجاه نظام العمل الهجين.

منذ فصل الصيف الماضى، بدأ المصرف برصد حضور العاملين والتحذير من عواقب ترتبط بالرواتب والترقيات لهؤلاء الذين لا يعملون من المكتب ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل.

فى تلك الأثناء، لا يزال الطريق طويلاً أمام مهمة الإصلاح المالى التى تتولاها فريزر.

فى مطلع 2022، وضعت فريزر هدفاً متوسط الأجل للعوائد على الأسهم الملموسة يبلغ 11% إلى 12%.

يتوقع محللون أن يبلغ هذا الهدف 7.3% لعام 2023 و6.7% لعام 2024، وفقاً لتوقعات عليها إجماع جمعتها بلومبرج.

يحتاج ((سيتى جروب)) إلى خفض النفقات وتعزيز الإيرادات.

يبلغ مستهدف التكاليف للإيرادات، الذى يتمسك به المصرف وقلما يحققه، أقل من 58%، ويبلغ معدله الحالى أكثر من 68%.

سيستفيد المصرف من زيادة تمويل الودائع منخفضة التكلفة التى يحصل عليها.

تمثل الودائع تحت الطلب دون فوائد، بالكاد 15% من التزامات المصرف، وهى نحو نصف المستويات الموجودة لدى نظراء المصرف، وذلك لأن ((سيتى جروب)) لديه خدمات للأفراد أكثر محدودية فى الولايات المتحدة.

لدى ((سيتى جروب)) مودعون كبار من الشركات، لكنه لا يزال يعتمد على سبل أخرى أعلى تكلفة للتمويل مقارنةً بنظرائه.

على المسار الصحيح

وعد مارك مايسون، المدير المالى لـ((سيتى جروب))، بأن التكاليف ستتراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأن المصرف بإمكانه زيادة إيراداته سنوياً بنسبة 4% إلى 5% فى المتوسط، حتى حين يبدأ الدعم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة بالتلاشي.

تأثر هذا الهدف بسبب التباطؤ فى الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذى يتوقع مايسون أن يسلك مساراً عكسياً العام المقبل.

أخبر مايسون المستثمرين فى مؤتمر عقده ((جولدمان ساكس)) فى ديسمبر أن نشاط المصرف العالمى فى إدارة الثروات، الذى كان يُفترض أن يكون حجر الأساس فى الاستراتيجية الجديدة، قد حقق تقدماً مخيباً للآمال.

لذا سعت فريزر لضم آندى سيج من ((ميريل لينش ويلث مانجمنت)) فى محاولة لتغيير الأوضاع فى ذلك الجانب.

بدأ البنك بسلوك المسار الصحيح، إذ يهدف لإعادة التركيز على أفضل ما يقدمه، وهو الاهتمام باحتياجات كبرى الشركات فى المدفوعات والتمويل الدولى، وفى الوقت ذاته تحسين الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الأمريكية.

تطلب اتخاذ هذا القرار من المصرف وقتاً أطول مقارنةً بأقرب نظرائه الدوليين له، وهو ((إتش إس بى سى))، الذى يتمتع بوضع أفضل بكثير بعد سنوات من إعادة الهيكلة وبيع استثماراته، رغم وجود انتقادات.

عملية طويلة ومكلفة

بالنسبة لـ((سيتى جروب))، يُرجح أن الأمر سيتطلب سنوات قبل أن يرى المساهمون ثمار جهد فريزر.

قالت فريزر بصراحة، إن العملية ستكون طويلة ومكلفة، وستنطوى على عدم ارتياح للمستثمرين والعاملين فى المصرف.

فى يوم المستثمرين الأول لها فى 2022، قالت: ((ستعلمون عما نفعله لتغيير ثقافتنا، لنقدم خدمة متميزة باستمرار، لنصبح مصرفاً لا يقبل الأداء المتوسط)).

كانت المؤشرات كلها موجودة منذ البداية.

إن سياسات الموارد البشرية الأكثر ودية لم تكن تعنى أبداً حياةً سهلة.

أثناء تقديمه جائزة فريزر فى نوفمبر، وصف لارى فينك، الرئيس التنفيذى لـ((بلاك روك))، فريزر بأنها قائدة تتسم بقدرٍ مماثل من كل من ((العزيمة وروح الدعابة، والصلابة والطيبة)).

سيتعين على فريزر أن تثبت أن تعاطفها لن يجعلها تبدو ضعيفة أثناء سعيها لتحويل ((سيتى جروب)) إلى مصرف ناجح.

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