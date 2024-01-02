زين في 2023 مشاركات مجتمعية فاعلة وتعزيز منظومة الابتكار



دعم الرياضة والرياضيين في «دوري زين» و«كأس الخليج» وبعثة «الآسياد» حملة «زين الشهور» زخرت بالمساهمات الخيرية والتطوعية في الشهر الفضيل

استمرت «زين» على عهدها بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، لتكون أقرب إلى عملائها وأطياف المجتمع الكويتي كافة عبر عدد كبير من المبادرات والمساهمات والبرامج التي غطت القطاعات الأبرز في البلاد، وذلك بما يعكس قيم علامتها التجارية ورؤيتها لخلق «عالم جميل».ولتحقيق هذه الرؤية، وضعت «زين» استراتيجية متكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، استمدت منها الجهود والمبادرات التي تبنتها طوال العام، والتي ارتكزت حول دعم الرياضة والرياضيين الكويتيين، وتعزيز قيمة التطوع ومد يد العون خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الإبداع ومنظومة الابتكار، وتمكين المبادرين وأصحاب الأعمال الناشئة، ومضاعفة الجهود لخدمة الأهداف المستدامة.وتؤمن «زين» بأن نجاحها وتميزها في خدمة المجتمع لم يكن ليتحقق لولا متانة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والشركات غير الربحية، والمنظمات العالمية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، والفرق التطوعية، وهي الشراكات التي أثمرت تمكين أفراد المجتمع لإظهار إبداعاتهم وتنمية شغفهم وتحقيق الإنجازات باسم الكويت في شتى المجالات.. وفي التقرير التالي، تستعرض «زين» أبرز البرامج والمشاريع المجتمعية التي أطلقتها ودعمتها خلال العام 2023:دعم الرياضة والرياضيينفي 2023، أخذت «زين» دعمها للرياضة إلى خارج حدود الكويت الجغرافية، من خلال دعمها للرياضيين الكويتيين في أكبر المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، حيث بدأت العام في مطلع شهر يناير بتخصيص 10 باصات و3 رحلات لنقل أكثر من 400 مشجع من الجماهير الكويتية الوفية إلى بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» التي استضافتها محافظة البصرة في جمهورية العراق برعاية رسمية من مجموعة زين، وذلك لمؤازرة منتخب الكويت الوطني «الأزرق» أثناء مشاركته في البطولة.كما استمرت في مشاركة عشاق الكرة الكويتية الأجواء المثيرة لمنافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم عبر شراكتها الممتدة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي تشمل أكبر مسابقتين كرويتين على المستوى المحلي وهما الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري الدرجة الأولى، كما دعمت «زين» تحت مظلة هذه الشراكة «أغلى الكؤوس» كأس سمو أمير البلاد، وكأس سمو ولي العهد، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).واستمرت «زين» بوعدها لدعم وتشجيع اللاعبين والرياضيين للتألق وتقديم الأداء المتميز، لتقدم جوائزها النقدية التشجيعية لهم وللجماهير التي تفوق 60 ألف دينار، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي.كما جهزت «زين» العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة طوال الموسم، مثل المناطق المخصصة للجماهير (Fan zones) واستضافة الأنشطة الترفيهية خلال المباريات الكبيرة مثل الديربي والنهائيات، كما نظمت المسابقات وقدمت الجوائز القيمة على المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.كما كانت «زين» هذا العام الشريك الرسمي لبعثة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي أقيمت في مدينة هانغتشو بالصين، حيث حرصت الشركة على التواجد على أرض الميدان في الصين جنبا إلى جنب مع أبطال الكويت تشجيعا لهم للسعي وراء الألقاب.كما حرصت «زين» على استقبال جميع الأبطال في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي فور عودتهم إلى أرض الوطن، لتعبر عن فخرها واعتزازها بإنجازات أبناء وبنات الكويت في المحافل الدولية، حيث أهدى أبطال الأزرق الكويت 11 ميدالية على مدار الدورة، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات.حملة «زين الشهور» الرمضانيةتحت شعار «شهر مثمر بالعطاء»، أطلقت «زين» حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» بنجاح باهر، شاركت من خلالها المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه المختلفة بركة الشهر الفضيل من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من البرامج والمبادرات الإنسانية والاجتماعية.ودشنت «زين» حملتها الرمضانية بتقديم سلال «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع ثلاث جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، كما قام فريق «زين» التطوعي بتقديم السلال مباشرة على الأسر المتعففة.كما أطلقت الشركة مبادرتها لإفطار الصائم هذا العام للسنة السادسة عشرة، بحيث قدمت وجبات يومية في صالة الإفطار بمنطقة العارضية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي انطلقت يوميا في جميع أنحاء البلاد، ووصلت الوجبات إلى ما يقارب 40 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل.وفي واحدة من أبرز مبادراتها الاجتماعية بالشهر الكريم، نظمت «زين» حفل القرقيعان السنوي بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي شاركت من خلالها أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة القرقيعان.وعرفانا منها بجهود الصفوف الأمامية، استضافت «زين» مأدبة الإفطار الرمضانية على شرف العاملين في منفذ النويصيب الحدودي، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك في حماية أمن الكويت خلال الشهر الفضيل.كما استمرت الشركة هذا العام في تقديم «تحدي زين الرمضاني» في حديقة الشهيد لإبراز أهمية الحركة والنشاط البدني لجسم الإنسان خلال الصيام، واحتفت بالقرقيعان على طريقتها الخاصة في مقرها الرئيسي بالشويخ، حيث استقبلت الأطفال والعائلات وقامت بتقديم «قرقيعان زين» وأكياس الحلوى بطريقة مبتكرة عبر السيارات (درايف ثرو)، وهو الحفل الأول من نوعه محليا ولاقى إقبالا كبيرا وتفاعلا جماهيريا مميزا.وكعادتها في كل عام خلال العشر الأواخر وتحديدا أثناء فترة أداء صلاة القيام، شاركت «زين» الأجواء الروحانية لهذه الأيام المباركة من الشهر الكريم مع المصلين بتقديم خدمات الضيافة لتبريد الأجواء وتسهيل تنقلهم من ساحات المواقف إلى مسجد الدولة الكبير عبر المركبات التي وفرتها الشركة، هذا بالإضافة إلى مشاركتها جموع المصلين أجواء وبركة صلاة العيد في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك.ووفاء بوعدها نحو جمهورها الوفي في كل عام، قدمت «زين» هذا العام مسرحيتها الغنائية الجديدة بعنوان «لا شيء أبدا كزين» لتبهر الجماهير بعروض ساحرة يوميا طوال عطلة عيد الفطر السعيد على خشبة مسرح الأرينا، والذي امتزجت فيه الفنون المسرحية والغنائية بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم لوحات فنية باهرة تضمنت عبر ودروس تربوية قيمة وبحضور كوكبة من الفنانين.مبادرة «وطن الابتكار»في 2023، أطلقت «زين» مبادرتها الجديدة «وطن الابتكار»، والتي اندرجت تحتها جميع برامج وجهود الشركة لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، واستهدفت فئة الشباب، وارتكزت حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.وضمن هذه المبادرة، وقعت زين مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف الاستثمار في طاقات ومواهب الأطفال والشباب وتطويرها، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية، وأثمرت بالعديد من البرنامج المتميزة، منها المعسكر الصيفي الذي عزز المهارات التقنية والرقمية لأكثر من 800 طفل وشاب عبر أكثر من 130 دورة تدريبية.كما وقعت «زين» أيضا مذكرة تفاهم مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هدفت إلى تقديم البرامج والمبادرات المشتركة لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال، وكان من ضمن أبرز المبادرات المندرجة تحت هذه الشراكة مبادرة «شهر العلوم» التي شجعت الشباب الكويتي على الالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة.برنامج «ZGI» استمر في دعم رواد الأعمالشهد العام 2023 أيضا الختام الناجح للموسم السابع من برنامج زين المبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي حصد مطلع العام على جائزة «أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال بالمنطقة» من مجلة «Entrepreneur الشرق الأوسط» المرموقة، وهي الجائزة التي أتت تقديرا وتأكيدا لإنجازات «زين» في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة برنامجها في تسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة.وفي نسخته السابعة، استمر برنامج ZGI على جوهره، لكن تطور في رؤيته، وتوسع في برنامج أعماله، وفتحت «زين» من خلاله جسرا للمبادرين للوصول إلى أكبر الوجهات الإقليمية المستهدفة لرواد الأعمال في المنطقة، واستفاد المبادرون من التجارب الغنية التي وفرتها هذه الوجهات التي شملت ثلاثا من أضخم البيئات الحاضنة للأعمال ورواد اقتصاد الإبداع الرقمي في الوطن العربي، وهي دبي والرياض والقاهرة.كما وحدت «زين» جهودها مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ليكونا الشركاء الوطنيين لبرنامج «بيبان» من الكويت، وهو برنامج تلفزيوني واقعي إقليمي لرواد الأعمال، في خطوة لتمكين مشاركة رواد الأعمال الكويتيين وابتكاراتهم في الموسم الثالث المقبل من البرنامج الذي سيتم عرضه في يناير 2024.ومن خلال برنامج بيبان، قدمت «زين» الفرصة لـ 40 رائد أعمال ومبادرا كويتيا لإشراكهم بمعسكر تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوعين في مركز زين للابتكار ZINC، تم من خلاله تزويد رواد الأعمال بالمعطيات اللازمة لتعزيز خطط مشاريعهم وابتكاراتهم وضمان استعدادهم لعرضها على لجنة من المستثمرين لفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية وفرصة الاستثمار مقابل الأسهم، وتم اختيار 5 رواد أعمال كويتيين متميزين للعرض على البرنامج.