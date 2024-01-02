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المنتخب الفلسطيني يستعد لنهائيات كأس آسيا 2023

1/2/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تدفع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬منتخبها‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬ثمنًا‭ ‬باهظًا‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحيث‭ ‬قُتل‭ ‬أقارب‭ ‬لاعبين‭ ‬وقُصفت‭ ‬ملاعب‭ ‬وعُلّقت‭ ‬المباريات‭.‬

قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بمزاج‭ ‬مناسب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويؤكد‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مكرم‭ ‬دبوب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬يتابعون‭ ‬الأخبار‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬التدريب‭ ‬وفي‭ ‬الحافلة‭ ‬وفي‭ ‬الفندق‭. ‬هم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قلق‭ ‬مستمر‭ ‬ويفكرون‭ ‬في‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬

وكتبت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬تعوّل‭ ‬الجماهير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ (‬المنتخب‭ ‬الوطني‭) ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مرضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ (...) ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬نتيجة‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بتوقف‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يتابع‭ ‬دبوب‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشاكل‭ ‬جسدية‭ ‬وتقنية‭ ‬وتكتيكية‭ ‬بسبب‭ ‬تعليق‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ونقص‭ ‬المنافسة،‭ ‬دون‭ ‬غض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬البُعد‭ ‬النفسي‭ ‬لكل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

‮«‬تأكيد‭ ‬الهوية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬

عُلّقت‭ ‬المنافسات‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يشنه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وردّا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تعهّد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينيّة،‭ ‬وهي‭ ‬تقصف‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭.‬

وأسفر‭ ‬القصف‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬والذي‭ ‬يترافق‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عمليّات‭ ‬برّية،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬21978‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحّة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬لأي‭ ‬عملية‭ ‬صهيونية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بسقوط‭ ‬57697‭ ‬جريحا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أصبح‭ ‬معظم‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬إما‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬متضرّرا‭ ‬ومكتظّا‭.‬

في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أسمّي‭ ‬بينهم‭ ‬محمود‭ ‬وادي‭ ‬ومحمد‭ ‬صالح‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬دبوب‭.‬

ويوضح‭ ‬المدرّب‭ ‬‮«‬هما‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لكن‭ ‬عائلاتهما‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومنزليهما‭ ‬دُمّرا‭. ‬بعض‭ ‬أقاربهما‭ ‬قُتلوا‭ ‬أو‭ ‬نزحوا‭ (...) ‬يعيشان‭ ‬ظروفًا‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وإظهار‭ ‬صورة‭ ‬تشرّف‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬للهوية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬شعب‭ ‬يستحق‭ ‬الحرية‭ ‬وحياة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬


‮«‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يقول‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الفريق‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬الكل‭ ‬الفلسطيني‭ (...) ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬والكشفية‭ ‬بمعزل‭ ‬عما‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬والكشفية‭ ‬بين‭ ‬شهيد‭ ‬وجريح‭ ‬ومفقود،‭ ‬وعشرات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‮»‬‭.‬

ويتهم‭ ‬الرجوب‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني‭ ‬بـ«استهداف‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬ومقرات‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

ويتابع‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬تُظهر‭ ‬فلسطينيين‭ ‬عراة‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬اليرموك‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬خرج‭ ‬علينا‭ ‬الاحتلال‭ ‬بصور‭ ‬فظيعة‭ ‬خلال‭ ‬اجتياحه‭ ‬لملعب‭ ‬اليرموك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬اعتقال‭ ‬وتنكيل‭ ‬وتحقيق‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا،‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬وكل‭ ‬القوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنشطة‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الرجوب‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1938‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزه‭ ‬ليلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬لاعتماده‭ ‬ملعبًا‭ ‬بيتيًا‭ ‬فلسطينيًا،‭ ‬ليس‭ ‬بمعزل‭ ‬عما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬جرّاء‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬السافر‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬وكافة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬والقارية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬‮«‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬عاجل‭ ‬بجرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحق‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬


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