وفاة مصوّر جنوب إفريقي شهير وثّق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعندما‭ ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬رمز‭ ‬مكافحة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬نيلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬أصبح‭ ‬ماغوباني‭ ‬مصوره‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬انتخابه‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أسود‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬تحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬سانيف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمثّل‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أن‭ ‬ماغوباني‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬بسلام،‭ ‬محاطاً‭ ‬بعائلته‮»‬‭. ‬وعلقت‭ ‬ابنته‭ ‬فيكيلي‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مصوراً‭ ‬يعمل‭ ‬بضمير‭ ‬ومجتهداً‭ ‬في‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬شغوفاً،‭ ‬وكانت‭ ‬مهنته‭ ‬أولويته‭ ‬القصوى‮»‬‭.

‬ولاحظ‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬زيزي‭ ‬كودوا‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭: ‬‮«‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬فقدت‭ ‬مناضلًا‭ ‬بارزًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬وراوياً‭ ‬ومصوراً‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيتر‭ ‬ماغوباني‭ ‬وثّق‭ ‬مظالم‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬بلا‭ ‬خوف‮»‬‭.

‬وتُظهِر‭ ‬إحدى‭ ‬صوره‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬فتاة‭ ‬بيضاء‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬مكتوب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مخصص‭ ‬للأوروبيين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬مربيتها‭ ‬السوداء‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬جوهانسبرغ‭. ‬

ووثّق‭ ‬ماغوباني‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬المهمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الكفاح‭ ‬ضده‭. ‬وأوقف‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬أثناء‭ ‬تصويره‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أمام‭ ‬السجن‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الناشطة‭ ‬ويني‭ ‬مانديلا‭ ‬وراء‭ ‬قضبانه،‭ ‬وأمضى‭ ‬586‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بوقف‭ ‬كل‭ ‬أنشطة‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬أوقف‭ ‬مجدداً‭ ‬وسُجِن‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة‭ ‬بتهمة‭ ‬عصيان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وأمّن‭ ‬تغطية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬للانتفاضة‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬سويتو‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬فالتقط‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الأكثر‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬أكسبته‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.

‬ونشر‭ ‬بيتر‭ ‬ماغوباني‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬كتاباً‭ ‬مُنع‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات‭. ‬