Wednesday, 03 January 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة مصوّر جنوب إفريقي شهير وثّق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري

1/2/2024 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬91‭ ‬عاما‭ ‬الإثنين‭ ‬المصور‭ ‬الصحفي‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬الأسود‭ ‬بيتر‭ ‬ماغوباني‭ ‬الذي‭ ‬وثّق‭ ‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬عنف‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬انتفاضة‭ ‬طلاب‭ ‬سويتو‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عائلته‭.‬

وعندما‭ ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬رمز‭ ‬مكافحة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬نيلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬أصبح‭ ‬ماغوباني‭ ‬مصوره‭ ‬الرسمي‭ ‬حتى‭ ‬انتخابه‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أسود‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬تحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬الديمقراطية‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬‮«‬سانيف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمثّل‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أن‭ ‬ماغوباني‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬بسلام،‭ ‬محاطاً‭ ‬بعائلته‮»‬‭. ‬وعلقت‭ ‬ابنته‭ ‬فيكيلي‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مصوراً‭ ‬يعمل‭ ‬بضمير‭ ‬ومجتهداً‭ ‬في‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬شغوفاً،‭ ‬وكانت‭ ‬مهنته‭ ‬أولويته‭ ‬القصوى‮»‬‭.
‬ولاحظ‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬زيزي‭ ‬كودوا‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭: ‬‮«‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬فقدت‭ ‬مناضلًا‭ ‬بارزًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬وراوياً‭ ‬ومصوراً‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بيتر‭ ‬ماغوباني‭ ‬وثّق‭ ‬مظالم‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬بلا‭ ‬خوف‮»‬‭.
‬وتُظهِر‭ ‬إحدى‭ ‬صوره‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬فتاة‭ ‬بيضاء‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬مكتوب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مخصص‭ ‬للأوروبيين‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬مربيتها‭ ‬السوداء‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬جوهانسبرغ‭. ‬

ووثّق‭ ‬ماغوباني‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬المهمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الكفاح‭ ‬ضده‭. ‬وأوقف‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬أثناء‭ ‬تصويره‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أمام‭ ‬السجن‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الناشطة‭ ‬ويني‭ ‬مانديلا‭ ‬وراء‭ ‬قضبانه،‭ ‬وأمضى‭ ‬586‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬عند‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بوقف‭ ‬كل‭ ‬أنشطة‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬أوقف‭ ‬مجدداً‭ ‬وسُجِن‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة‭ ‬بتهمة‭ ‬عصيان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وأمّن‭ ‬تغطية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬للانتفاضة‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬سويتو‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬فالتقط‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬الأكثر‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬أكسبته‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.
‬ونشر‭ ‬بيتر‭ ‬ماغوباني‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬كتاباً‭ ‬مُنع‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات‭. ‬

MENAFN02012024000055011008ID1107678490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث