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5 أشياء لعيش حياة أطول

1/2/2024 2:23:04 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- تناول نظاما غذائيا نباتيا في الغالب
تشير الأدلة بشكل كبير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يرتبط بالصحة وطول العمر، فإذا تناولت المزيد من الأطعمة النباتية وقللت من اللحوم والأطعمة المصنعة والسكر والملح، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض.
2- الحصول على وزن صحي
هناك طريقة أخرى مهمة يمكنك من خلالها التمتع بصحة أفضل وهي محاولة تحقيق وزن صحي، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية التي تقصر حياتنا.
3- ممارسة الرياضة بانتظام
ممارسة المزيد من التمارين الرياضية والمحافظة على لياقتنا البدنية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحمي من الأمراض المزمنة، وتقلل من التوتر، وتحسن صحتك العقلية.
4- الامتناع عن التدخين
يؤثر تدخين السجائر على كل عضو في الجسم تقريبًا ويرتبط بنوعية حياة أقصر وأقل، ولا يوجد مستوى آمن للتدخين فإن كل سيجارة تزيد من فرص الإصابة بمجموعة من السرطانات وأمراض القلب والسكري.
5- إعطاء الأولوية للتواصل الاجتماعي
عندما نتحدث عن العيش بصحة أفضل وأطول، فإننا نميل إلى التركيز على ما نفعله بأجسامنا المادية، لكن أحد أهم الاكتشافات خلال العقد الماضي كان الاعتراف بأهمية الصحة الروحية والنفسية.

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