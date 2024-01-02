5 أشياء لعيش حياة أطول

(MENAFN
- Al Watan) 1- تناول نظاما غذائيا نباتيا في الغالب
تشير الأدلة بشكل كبير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية يرتبط بالصحة وطول العمر، فإذا تناولت المزيد من الأطعمة النباتية وقللت من اللحوم والأطعمة المصنعة والسكر والملح، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض.
2- الحصول على وزن صحي
هناك طريقة أخرى مهمة يمكنك من خلالها التمتع بصحة أفضل وهي محاولة تحقيق وزن صحي، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية التي تقصر حياتنا.
3- ممارسة الرياضة بانتظام
ممارسة المزيد من التمارين الرياضية والمحافظة على لياقتنا البدنية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحمي من الأمراض المزمنة، وتقلل من التوتر، وتحسن صحتك العقلية.
4- الامتناع عن التدخين
يؤثر تدخين السجائر على كل عضو في الجسم تقريبًا ويرتبط بنوعية حياة أقصر وأقل، ولا يوجد مستوى آمن للتدخين فإن كل سيجارة تزيد من فرص الإصابة بمجموعة من السرطانات وأمراض القلب والسكري.
5- إعطاء الأولوية للتواصل الاجتماعي
عندما نتحدث عن العيش بصحة أفضل وأطول، فإننا نميل إلى التركيز على ما نفعله بأجسامنا المادية، لكن أحد أهم الاكتشافات خلال العقد الماضي كان الاعتراف بأهمية الصحة الروحية والنفسية.
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