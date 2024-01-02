كيفية حفظ موقع ركن السيارة باستخدام Android Auto

MENAFN - Youm7) تواصل Android Auto ، الواجهة الداخلية للسيارة من Google، تحسين تجربة القيادة من خلال مجموعة من الميزات سهلة الاستخدام، حيث أضافت الشركة مؤخرًا إمكانية حفظ موقع ركن سيارتك بسهولة لمساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على مكان ركن سيارتك. كيف تعمل الميزة؟

ومع الميزة الجديدة، يطالب Android Auto الآن المستخدمين بحفظ موقع ركن سياراتهم في خرائط Google عند الوصول إلى الوجهة، وتبدو هذه الميزة بسيطة، حال مواقف السيارات المعقدة مثل مراكز التسوق أو مواقف السيارات المجتمعية، ويطالب Android Auto المستخدمين بتبديل Save Parking جديد على الشاشة، ويؤدي النقر عليه إلى حفظ موقع وقوف السيارات.

كيفية استخدام ميزة توفير مكان ركن السيارة في Androud Auto 1. قم بتوصيل هاتفك الذكي سواء اخترت اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا، قم بربط هاتفك الذكي بنظام Android Auto. يؤدي هذا إلى إنشاء جسر بين جهازك والواجهة داخل السيارة، مما يفتح مجموعة من الميزات لتحسين تجربة القيادة الخاصة بك. 2. استخدم خرائط جوجل للملاحة قم بتشغيل خرائط Google ضمن واجهة Android Auto. يوفر لك هذا المزيج القوي إمكانية التنقل في الوقت الفعلي، مما يضمن وصولك إلى وجهتك بكفاءة. يُسهّل تصميم Android Auto البديهي التفاعل مع الخرائط دون تشتيت الانتباه. 3. قم بالقيادة إلى وجهتك انطلق على الطريق بثقة حيث يرشدك Android Auto إلى وجهتك من خلال واجهة خرائط Google. استمتع بالاتجاهات خطوة بخطوة وتحديثات حركة المرور والميزات المفيدة الأخرى المصممة لتجربة قيادة سلسة. 4. ابحث عن مكان مناسب لوقوف السيارات عند الوصول إلى وجهتك، استخدم واجهة Android Auto البديهية لتحديد مكان مناسب لوقوف السيارات. سواء كنت تستكشف مدينة مزدحمة أو حيًا هادئًا، يصبح العثور على موقف للسيارات مهمة خالية من المتاعب. 5. حفظ موقع وقوف السيارات مع التبديل أثناء ركن السيارة، يتوقع Android Auto احتياجاتك. يظهر مفتاح تبديل Save Parking المناسب تلقائيًا على الشاشة. تلغي هذه الميزة المدروسة الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يضمن أن حفظ موقع ركن سيارتك أمر بسيط لا يتطلب سوى نقرة واحدة. 6. ببساطة قم بالتبديل للحفظ عندما تكون سيارتك متوقفة بأمان، كل ما يتطلبه الأمر هو التبديل السريع للمفتاح الموجود على شاشة Android Auto لحفظ موقع ركن سيارتك. يؤدي هذا الإجراء إلى قيام النظام بتسجيل النقطة، حتى تتمكن من استعادتها دون عناء عند الحاجة. استرداد مكان وقوف السيارات الخاص بك عندما يحين وقت تحديد موقع سيارتك، افتح خرائط Google وابحث عن دبوس ركن السيارة الأصفر المميز. يعمل هذا المؤشر المرئي، بالإضافة إلى الموقع المحفوظ، على تبسيط عملية العثور على سيارتك المتوقفة.