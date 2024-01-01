كيف تحدث ظاهرة تسونامي؟

يحصل تسونامي أو المد البحري كالذي بدأ، "الاثنين"، بضرب السواحل الغربية لليابان مع أمواج بارتفاع متر واحد، نتيجة وقوع زلازل تحت البحار.

ومن بين الشروط المؤاتية لنشوء مد بحري، أن يكون الزلزال قوياً، وقد بلغت قوة زلزال اليابان 7,5 درجة بحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية و7,6 بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ويصل ارتفاع أمواج تسونامي الناشئة عن نشاط زلزالي من أعلى إلى أسفل الكتلة المحيطية، إلى مئات الأمتار، وتزداد قوتها في كل مرة تصطدم فيها بقاع البحر.

وفي نقطة الانطلاق لا يولد التسونامي سوى أمواج صغيرة متباعدة جداً لأن كتل المياه الهائلة التي حركها الزلزال تتنقل على عمق القاع، بخلاف الأمواج العادية التي تقتصر على سطح الماء.

ومع اقتراب أمواج المد البحري من السواحل بسرعة 800 كلم/ ساعة تقريباً، ترتفع المياه من قاع المحيط ما يركز الطاقة التي يحركها التسونامي. وتتباطأ سرعة الأمواج وتتقارب ويزداد ارتفاعها بشكل ملحوظ، إذ يمكن أن تصل إلى أكثر من عشرين متراً.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفّض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار. وبإمكان موجة التسونامي بما أنها تفقد القليل من طاقتها، الامتداد على مساحات كبيرة لتصل إلى سواحل تبعد آلاف الكيلومترات.

وفي عام 1960، تسبّب زلزال بقوة 9,5 درجة على مقياس ريختر ضرب تشيلي بتسونامي مدمر بلغ سواحل اليابان.

وأصدرت مدن في أقصى الشرق الروسي، الاثنين، بينها فلاديفوستوك الواقعة على الجانب الآخر من بحر اليابان، تنبيهاً من احتمال حدوث تسونامي.

وتنسق البلدان الرئيسية المطلة على المحيط الهادئ مراقبتها تحسباً لمخاطر هذه الأمواج. ويجمع مركز الإنذار من تسونامي المعلومات في هاواي بالولايات المتحدة.

وإن كانت العديد من أمواج تسونامي تحصل بعد زلزال، فهناك أسباب أخرى ممكنة، ومنها الانجرافات تحت البحار التي تتسبب بها أحياناً الزلازل، مثلما حصل في بابوازيا-غينيا الجديدة في 1998 (2000 قتيل)، وانفجار بركان مثلما حصل في كراكاتوا الجزيرة الصغيرة بين جاوا وسومطرة (36400 قتيل في أغسطس 1883)، أو سقوط نيزك في البحر.

ويمكن أيضاً أن يحصل مد بحري خفيف بسبب ظواهر تتعلق بأحوال الطقس.

وفي 26 ديسمبر 2004، اجتاح تسونامي سواحل نحو عشر دول في جنوب شرق آسيا، ما أسفر عن سقوط 220 ألف قتيل. وعادلت قوته نحو 23 ألف قنبلة ذرية، كتلك التي أُسقطت على هيروشيما، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتعرضت اليابان في مارس2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت عنه موجات مد «تسونامي»، وأودى بـ18 ألفاً و500 شخص بين قتيل ومفقود.

ولا يقتصر حصول التسونامي على المحيط الهادئ. فقد شهد المحيط الأطلسي والبحر المتوسط في الماضي مداً بحرياً، كما أورد المؤرخ البريطاني اميانوس مارسيلوس الذي شهد الزلزال في الإسكندرية (مصر) في عام 365.

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