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مهرجان حلي يوم التأسيس

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاجأ أهالي وزوار مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، بعدم إقامة مهرجان شتوي فيه هذا العام. وقال عبدالله أحمد إن مهرجان حلي الشتوي تميز خلال الأعوام الماضية بالنجاحات الكبيرة، والحضور الرائع في نسخه الماضية. بينما أوضح علي محمد أن المهرجان كان بمثابة متنفس للأهالي والزوار، وينعش المركز بالحراك الاقتصادي والثقافي، ويوفر فرص عمل موسمية للمواطنين والمواطنات، ويعد مصدر دخل للأسر المنتجة وغيرها.
من جهته، أرجع رئيس بلدية حلي، المهندس سليمان الذيبي، عدم إقامة المهرجان حتى الآن إلى دمج فعالياته مع فعاليات ((يوم التأسيس))، لكن ستكون هناك فعاليات ترفيهية في شهر شعبان بمناسبة ((يوم التأسيس))، وستقام خلالها عروض تليق بالمناسبة، وسيجد فيها أهالي حلي والزوار كل مفيد وممتع.

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