الطماطم المجففة تفتح بابًا جديدًا للعملة الأجنبية

فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن حلول عاجلة لجذب السيولة الدولارية، فتحت الطماطم بابًا للعملة الأجنبية عبر توجه أغلب المزراعين إلى تجفيفها وتصديرها بدلا من بيعها طازجة.

ويأتى ذلك تماشيًا مع الحملة القومية التى تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((الفاو))، للتوسع فى مشروعات تجفيف الطماطم لزيادة صادرات الطماطم التى تستحوذ على 5% من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.

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وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى إنتاج الطماطم عالميًا بحجم إنتاج يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا إلا أنها أقل الدول تقليلاً للفاقد إذ يتلف نحو 40% من الإنتاج السنوى خلال موسم الحصاد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

وقالت نسرين طلعت رئيس مجلس إدارة شركة نسرينا فود لتجفيف الخضروات والفاكهة، إن الشركة تستهدف استثمار نحو 5 ملايين جنيه لافتتاح مصنع للتجفيف بمحافظة الشرقية على مساحة 5 أفدنة بحجم إنتاج يبلغ 10 أطنان يوميًا من الخضروات والفاكهة المجففة خلال عام 2025.

وأضافت طلعت لـ((البورصة))، أن مشروع تجفيف الطماطم يمكن افتتاحه كمشروع متناهى الصغر أو صغير أو متوسط برأس مال وكميات محدودة لجميع الفئات، خاصة أنه لا يستهلك كهرباء بقدر كثيف.

وأوضحت أن الطماطم المجففة تستمر صلاحيتها لعامين وأكثر من تاريخ تجفيفها، ومن الممكن أن يعاد استخدامها مرة أخرى من خلال مسحوق البودرة.

وأشارت إلى أن كيلو الطماطم المجففة يستخلص من 13 كيلو طماطم طازجة وتختلف تلك الكمية حسب نسب الرطوبة، موضحًا أن كيلو الطماطم المجففة الواحد يباع بـ350 جنيها.

ويتزايد الطلب على الطماطم المجففة من أغلب دول الاتحاد الأوروبى وأبرزها المملكة المتحدة وألمانيا لاستخدامها فى إعداد أكلات مختلفة وأبرزها البيتزا، وفقًا لرئيس شركة نسرينا فود.

وتتنافس مصر فى إنتاج هذا النوع من الطماطم مع الصين وتركيا وإيطاليا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وقال أحمد إسماعيل مدير إنتاج بشركة دريدا للتجفيف، إن الشركات بدأت تتجه نحو تنفيذ توسعات جديدة فى مشروعات تجفيف الطماطم بغرض استغلال الخضروات والفاكهة المهدرة، وتجنب تلفها بعد ارتفاع الأسعار وتجاوز مشكلة التعفن السريع.

وأضاف أن أحد أكبر المشكلات التى تواجه تلك الصناعة فى مصر هو توجه أغلب الشركات والمصانع لتجفيف المحصول عن طريق الشمس وهو ما يؤدى لتعرضه للأتربة والحشرات، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة فى هذا المجال.

وأوضح أن بعض الشركات تتجه للتجفيف الآلى والذى يتميز بسرعة إنتاج الكمية المجففة خلال 12 ساعة ويخلو تمامًا من التلوث ولا يحتاج لإضافة ملح على المحصول.

وأشار إلى أن كيلو الطماطم المجففة بالشمس يساوى 2 كيلو من الطماطم المجففة آليًا، ويبلغ سعر طن الأول نحو 185 ألف جنيه، أما المجفف آليا تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه لطن.

وتنتج مصر 3 عروات أساسية فى زراعة الطماطم، العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلية، ويمثل تجفيف الطماطم قيمة مضافة حيث يساهم فى حل مشكلة التعفن السريع الذى يؤدى لتراجع التصدير.

وقال محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الهاشم لأعمال التجفيف، إن الطماطم من المحاصيل سريعة التلف التى تخسر جودتها وقيمتها الغذائية فى مدة قصيرة بعد عملية الحصاد، وهو ما جعل بعض الشركات تستخدم طرقا بديلة للاستفادة من المحصول بشكل أفضل.

أضاف هاشم لـ((البورصة))، أن المشروع يحتاج إلى عمالة كثيفة من مختلف المؤهلات إذ تضم المحطة الواحدة أكثر من 500 عامل يتخصص بعضهم فى تقطيع وتوزيع وفرز وتعبئة الطماطم على مدار 8 ساعات يوميًا.

وأوضح أن عدد شركات تجفيف الخضروات والفاكهة ارتفع بنسبة 60% خلال العام الجارى ليبلغ حجم إنتاج مصر من الطماطم المجففة نحو 2500 طن مع نهاية 2023 مقابل 1000 طن خلال 2022.

وأشار إلى أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 75 ألف جنيه بحجم إنتاج يبلغ 25 طنا، وتجفيفه ينتج 2 طن فقط وتصدر بحوالى 5400 دولار.

وقال إن مصر تصدر طماطم مجففة بأكثر من 4 ملايين دولار؛ يستهلك السوق المحلى نحو 5% من حجم الإنتاج، ويتم تصدير الكمية المتبقية لدول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط متوقعًا تجاوز تلك القيمة 50 مليون دولار إذا وجهت الحكومة دعمًا للقطاع.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الشركات بدأت تتجه لتجفيف الطماطم منذ عدة سنوات وخاصة فى صعيد مصر فى طريقة للاستفادة من الفاقد وزيادة معدل الصادرات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر ترزع نحو 400 ألف فدان من الطماطم الطازجة، ويصل حجم الإنتاج السنوى إلى 6.5 مليون طن سنويًا.

وأوضح، أن العامل الآخر الذى جذب الشركات لدخول هذا المجال هو أن عائد الطماطم المجففة من التصدير أعلى من الطازجة.