الطماطم المجففة تفتح بابًا جديدًا للعملة الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: 300 ألف جنيه سعر طن الطماطم المجففة آليا
فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن حلول عاجلة لجذب السيولة الدولارية، فتحت الطماطم بابًا للعملة الأجنبية عبر توجه أغلب المزراعين إلى تجفيفها وتصديرها بدلا من بيعها طازجة.
ويأتى ذلك تماشيًا مع الحملة القومية التى تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((الفاو))، للتوسع فى مشروعات تجفيف الطماطم لزيادة صادرات الطماطم التى تستحوذ على 5% من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.
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وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى إنتاج الطماطم عالميًا بحجم إنتاج يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا إلا أنها أقل الدول تقليلاً للفاقد إذ يتلف نحو 40% من الإنتاج السنوى خلال موسم الحصاد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
وقالت نسرين طلعت رئيس مجلس إدارة شركة نسرينا فود لتجفيف الخضروات والفاكهة، إن الشركة تستهدف استثمار نحو 5 ملايين جنيه لافتتاح مصنع للتجفيف بمحافظة الشرقية على مساحة 5 أفدنة بحجم إنتاج يبلغ 10 أطنان يوميًا من الخضروات والفاكهة المجففة خلال عام 2025.
وأضافت طلعت لـ((البورصة))، أن مشروع تجفيف الطماطم يمكن افتتاحه كمشروع متناهى الصغر أو صغير أو متوسط برأس مال وكميات محدودة لجميع الفئات، خاصة أنه لا يستهلك كهرباء بقدر كثيف.
وأوضحت أن الطماطم المجففة تستمر صلاحيتها لعامين وأكثر من تاريخ تجفيفها، ومن الممكن أن يعاد استخدامها مرة أخرى من خلال مسحوق البودرة. هاشم: 60% زيادة بأعداد شركات تجفيف الخضروات والفاكهة
وأشارت إلى أن كيلو الطماطم المجففة يستخلص من 13 كيلو طماطم طازجة وتختلف تلك الكمية حسب نسب الرطوبة، موضحًا أن كيلو الطماطم المجففة الواحد يباع بـ350 جنيها.
ويتزايد الطلب على الطماطم المجففة من أغلب دول الاتحاد الأوروبى وأبرزها المملكة المتحدة وألمانيا لاستخدامها فى إعداد أكلات مختلفة وأبرزها البيتزا، وفقًا لرئيس شركة نسرينا فود.
وتتنافس مصر فى إنتاج هذا النوع من الطماطم مع الصين وتركيا وإيطاليا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
وقال أحمد إسماعيل مدير إنتاج بشركة دريدا للتجفيف، إن الشركات بدأت تتجه نحو تنفيذ توسعات جديدة فى مشروعات تجفيف الطماطم بغرض استغلال الخضروات والفاكهة المهدرة، وتجنب تلفها بعد ارتفاع الأسعار وتجاوز مشكلة التعفن السريع.
وأضاف أن أحد أكبر المشكلات التى تواجه تلك الصناعة فى مصر هو توجه أغلب الشركات والمصانع لتجفيف المحصول عن طريق الشمس وهو ما يؤدى لتعرضه للأتربة والحشرات، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة فى هذا المجال.
وأوضح أن بعض الشركات تتجه للتجفيف الآلى والذى يتميز بسرعة إنتاج الكمية المجففة خلال 12 ساعة ويخلو تمامًا من التلوث ولا يحتاج لإضافة ملح على المحصول.
وأشار إلى أن كيلو الطماطم المجففة بالشمس يساوى 2 كيلو من الطماطم المجففة آليًا، ويبلغ سعر طن الأول نحو 185 ألف جنيه، أما المجفف آليا تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه لطن.
وتنتج مصر 3 عروات أساسية فى زراعة الطماطم، العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلية، ويمثل تجفيف الطماطم قيمة مضافة حيث يساهم فى حل مشكلة التعفن السريع الذى يؤدى لتراجع التصدير. أبوصدام: الشركات توسعت فى تجفيف الطماطم للاستفادة من الفاقد وزيادة الصادرات
وقال محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الهاشم لأعمال التجفيف، إن الطماطم من المحاصيل سريعة التلف التى تخسر جودتها وقيمتها الغذائية فى مدة قصيرة بعد عملية الحصاد، وهو ما جعل بعض الشركات تستخدم طرقا بديلة للاستفادة من المحصول بشكل أفضل.
أضاف هاشم لـ((البورصة))، أن المشروع يحتاج إلى عمالة كثيفة من مختلف المؤهلات إذ تضم المحطة الواحدة أكثر من 500 عامل يتخصص بعضهم فى تقطيع وتوزيع وفرز وتعبئة الطماطم على مدار 8 ساعات يوميًا.
وأوضح أن عدد شركات تجفيف الخضروات والفاكهة ارتفع بنسبة 60% خلال العام الجارى ليبلغ حجم إنتاج مصر من الطماطم المجففة نحو 2500 طن مع نهاية 2023 مقابل 1000 طن خلال 2022.
وأشار إلى أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 75 ألف جنيه بحجم إنتاج يبلغ 25 طنا، وتجفيفه ينتج 2 طن فقط وتصدر بحوالى 5400 دولار.
وقال إن مصر تصدر طماطم مجففة بأكثر من 4 ملايين دولار؛ يستهلك السوق المحلى نحو 5% من حجم الإنتاج، ويتم تصدير الكمية المتبقية لدول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط متوقعًا تجاوز تلك القيمة 50 مليون دولار إذا وجهت الحكومة دعمًا للقطاع.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الشركات بدأت تتجه لتجفيف الطماطم منذ عدة سنوات وخاصة فى صعيد مصر فى طريقة للاستفادة من الفاقد وزيادة معدل الصادرات.
أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر ترزع نحو 400 ألف فدان من الطماطم الطازجة، ويصل حجم الإنتاج السنوى إلى 6.5 مليون طن سنويًا.
وأوضح، أن العامل الآخر الذى جذب الشركات لدخول هذا المجال هو أن عائد الطماطم المجففة من التصدير أعلى من الطازجة.
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