جلالة الملك المعظم يعزي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان رحمها الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سموه وذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

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