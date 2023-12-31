جلالة الملك المعظم يعزي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تعزية ومواساة الى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان رحمها الله، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سموه وذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
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