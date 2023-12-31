أشياء يجب الحذر منها عند أخذ صورة رنين مغناطيسي



وتتيح التعديلات الإضافية للتصوير بالرنين المغناطيسي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، للأطباء والباحثين النظر في نشاط الدماغ ومراقبة كيفية تقدم الأمراض، مثل مرض الزهايمر. كما أنها تساعد الباحثين على اكتشاف أدوية جديدة.



تعرضت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا من ولاية ويسكونسن مؤخرًا، لإصابة مؤسفة في وسطها. لقد حضرت إلى المستشفى لإجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، ودخلت الجهاز بسلاح ناري مخفي. تسبب المغناطيس القوي للآلة في تفريغ البندقية.



هذه ليست المرة الأولى في عام 2023، التي يتم فيها التعرض لإصابة بسلاح ناري في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي فبراير/شباط، توفي محامٍ في البرازيل بعد أن انفجرت البندقية التي كانت مثبتة في حزام خصره في بطنه.

يتمتع التصوير بالرنين المغناطيسي بتاريخ طويل، بشكل أو بآخر، يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن العشرين. أدت سنوات عديدة من الدراسة والتكيف إلى إجراء أول فحص للمريض في عام 1977.



ويتم إجراء نحو 95 مليون فحص بالرنين المغناطيسي كل عام. إنها أداة تشخيصية فعالة وقيمة، وهي آمنة للمرضى (عندما يتبع المرضى الإرشادات) ما يوفر دقة ممتازة للأنسجة في الصور التشخيصية ولا يعرض المتلقي لأي إشعاعات مؤينة ضارة.



على الرغم من أنها آمنة، إلا أن هناك بعض المخاوف لدى المرضى بشأن الضوضاء التي تصدرها الآلات (يتم تقديم سدادات الأذن)، والتي يمكن أن تصل إلى 100 ديسيبل. ويكافح بعض الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة من أجل تحمل فترات طويلة في الآلة.



يعمل التصوير بالرنين المغناطيسي من خلال تطبيق مجالات مغناطيسية قوية على كل ما يتم تصويره. تنتج هذه المغناطيسات مجالًا مغناطيسيًا أقوى بمقدار 30000 من مجال الأرض.





يتم تحفيز البروتونات (الجزيئات دون الذرية) التي تشكل كل عنصر في الجسم (والكون)، ما يؤدي إلى خروجها من حالتها الطبيعية المريحة.



عندما يتم إيقاف تشغيل المغناطيس، تكتشف مستشعرات الآلة الطاقة المنطلقة من البروتونات أثناء عودتها إلى حالة الراحة. وهذا يمكّن العلماء من معرفة الفرق بين أنواع الأنسجة وما إذا كانت صحية أم لا.



أحد أكبر المخاطر المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي يأتي من المغناطيسات القوية بشكل لا يصدق والتي يتم استخدامها لأنها ليست انتقائية في الأشياء التي تعمل عليها.



يمكنهم سحب الأجسام المعدنية من أي مكان في الغرفة، كما رأينا في حوادث الأسلحة النارية المذكورة سابقًا، أو إلحاق الضرر عن طريق تسخين العناصر أثناء وجودها داخل الجسم أو ضده، ما يسبب الحرق.



لهذا السبب، هناك إرشادات صارمة لإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث يتعين على المرضى الخضوع لاستبيان ما قبل الفحص المتعلق بالتاريخ الطبي والأشياء المعدنية المحتملة لمنع الإصابة أو الوفاة.



كان الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المزروعة معرضين بشكل خاص لخطر الأذى. ومع ذلك، فقد تم وضع إجراءات خاصة لدعم الأشخاص الذين يتم فحصهم بهذه الأجهزة المزروعة.

كما أن النماذج الأحدث لا تحتوي على معادن حديدية، أي المعادن التي يمكن جذبها بواسطة المغناطيس لأنها تحتوي على الحديد.



الأشخاص الذين لديهم أجسام معدنية غريبة موجودة بداخلهم معرضون أيضًا لخطر كبير. أصيب رجل يبلغ من العمر 65 عامًا مصاب بالفصام، وقد ابتلع مقبس معدني ودبوسًا مفصليًا، ما أدى إلى تمزق معدته أثناء خضوعه للتصوير بالرنين المغناطيسي.



وهناك خطر آخر يتمثل في تكوين ما يسمى "حلقة الأنسجة"، حيث يكون جزء من الجسم على اتصال بجزء آخر ما يخلق حلقة تسخن الأنسجة إلى درجة الاحتراق.

تشمل الأمثلة تلامس أجزاء من أعلى الفخذ مع بعضها البعض، وتقارب اليدين معًا، ونقاط أخرى تتلامس فيها قطعة من الجلد مع أخرى. هذه الحالات غير شائعة ولكن يتم تخفيفها عن طريق جعل الأشخاص يستلقون في أوضاع معينة لضمان إجراء فحص آمن.



واحدة من أكبر المخاطر غير المعروفة تأتي من قطع المعدن الموجودة في العين. عادة ما تكون هذه مشكلة بين العمال اليدويين والمحاربين القدامى، حيث قد يتسبب الطرق أو الحفر أو إطلاق النار أو الانفجارات في ظهور شظايا معدنية مجهرية في عين الشخص دون علمه في كثير من الأحيان.



يمكن أن تنزاح هذه القطع الصغيرة من المعدن أو تلتوي لتتماشى مع المجال المغناطيسي أثناء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يؤدي إلى نزيف في العين وألم مبرح والعمى.



وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه في المرة المقبلة التي تجري فيها فحصًا بالرنين المغناطيسي، عندما يسأل طاقم العمل السريري ما يبدو وكأنه أسئلة بريئة ومباشرة، أجب بأمانة. وأخبرهم عن أي شيء تعتقد أنه قد يكون ذا صلة، مهما كان تافهًا، فقط لتكون بأمان.