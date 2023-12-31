استقالة مدير فريق الكرة بنادي الرمس

تقدم علي ربيع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرمس، باستقالته لأسباب خاصة، وشكر مجلس إدارة النادي على التعاون والثقة التي منحه إياها خلال الفترة التي تولى فيها منصب مدير الفريق الأول بنادي الرمس، وكشف ربيع أن هناك أسباباً خاصة تحول دون استمراره، وأنه قام بإخطار إدارة النادي بقراره، متمنياً التوفيق للجميع، وقال لـ «البيان»: كانت تجربة مفيدة، تشرفت بالعمل في النادي، وأشكر الإدارة التي أتاحت لي فرصة خدمة النادي الذي تربيت فيه، وصنع مني لاعباً محترفاً.

وتابع: فضلت الاعتذار لأسباب خاصة، والنادي لن يتأثر بابتعادي، والكثير من أبناء النادي يملكون الكفاءة والمؤهلات لشغل منصب مدير الفريق الأول، وأؤكد أنني سأظل دوماً رهن إشارة النادي.

الجدير بالذكر، أن الرمس يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى برصيد 3 نقاط.

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