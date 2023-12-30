سلة الأحلام تتصدر الممتاز

سلة الأحلام تتصدر الممتاز
التاريخ
12/30/2023 2:17:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) خطف الاتحاد صدارة الدوري الممتاز لكرة السلة، بنهاية الجولة العاشرة، وبلغ النقطة الـ19 بتغلبه على النصر، الذي تراجع للمركز الثاني بذات الرصيد، وظل الهلال ثالثًا بـ18 نقطة، رغم خسارته أمام الأهلي الذي جاء خامسًا بـ17 نقطة، متأخرًا عن الوحدة بفارق الإسكورات، وحل أحد سادسًا بـ16 نقطة، والفتح سابعًا بـ15نقطة، وجاءت أندية الخليج والصفا والسلام في المراكز من الـ8 وحتى الـ10 برصيد 13 نقطة، وحل التعاون في المركز الـ11 بـ10 نقاط، وأخيرًا ضبا بـ9 نقاط.
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