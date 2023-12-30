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سلة الأحلام تتصدر الممتاز

12/30/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) خطف الاتحاد صدارة الدوري الممتاز لكرة السلة، بنهاية الجولة العاشرة، وبلغ النقطة الـ19 بتغلبه على النصر، الذي تراجع للمركز الثاني بذات الرصيد، وظل الهلال ثالثًا بـ18 نقطة، رغم خسارته أمام الأهلي الذي جاء خامسًا بـ17 نقطة، متأخرًا عن الوحدة بفارق الإسكورات، وحل أحد سادسًا بـ16 نقطة، والفتح سابعًا بـ15نقطة، وجاءت أندية الخليج والصفا والسلام في المراكز من الـ8 وحتى الـ10 برصيد 13 نقطة، وحل التعاون في المركز الـ11 بـ10 نقاط، وأخيرًا ضبا بـ9 نقاط.

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