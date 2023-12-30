التايمز: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-كشف تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قال إنه في يوم الهجوم عانى الجيش الإسرائيلي من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ.
وأوضح أن ذلك دفع الجنود الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعضهم عبر تطبيق "واتساب".
وأضاف التحقيق أن مقاتلي كتائب القسام اخترقوا السياج في أكثر من 30 نقطة وتحركوا بسرعة نحو المستوطنات، في حين لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل منظمة في حالة حدوث هجوم واسع النطاق من غزة.
كما أفاد التحقيق أن الجيش الإسرائيلي احتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم على المستوطنات.
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