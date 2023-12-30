التايمز: الجيش الإسرائيلي جمع المعلومات من وسائل التواصل في 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-كشف تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قال إنه في يوم الهجوم عانى الجيش الإسرائيلي من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ.

وأوضح أن ذلك دفع الجنود الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعضهم عبر تطبيق "واتساب".

وأضاف التحقيق أن مقاتلي كتائب القسام اخترقوا السياج في أكثر من 30 نقطة وتحركوا بسرعة نحو المستوطنات، في حين لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل منظمة في حالة حدوث هجوم واسع النطاق من غزة.

كما أفاد التحقيق أن الجيش الإسرائيلي احتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم على المستوطنات.