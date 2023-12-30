انخفاض على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

انخفاض على سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم
التاريخ
12/30/2023 2:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت 20 قرشا ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 41.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34.2 دينارا للشراء منهم
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