طرق تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على الكمبيوتر في 3 خطوات

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- Youm7) أصبح من السهل تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب التى ترغب فى رؤيتها أكثر من مرة والاحتفاظ بها على جهازك الشخصى وفقًا لتقرير ديجيتال تريند، وقال يمكن تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بسهولة على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول باستخدام العديد من التطبيقات ومواقع الويب.
ويعد استخدام البرامج المتخصصة أو برامج تنزيل الفيديو من يوتيوب يحكمه طريقتين شائعتين، وهما تذكر التداعيات الأخلاقية والقانونية لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب، وتأكد من الالتزام بشروط خدمة المنصة.
وفي عالم الترفيه عبر الإنترنت الواسع، يحتل موقع يوتيوب الصدارة بفضل مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو، بدءًا من المحتوى التعليمي وحتى أحدث الإصدارات الموسيقية، على الرغم من أن البث هو القاعدة، إلا أن القدرة على تنزيل مقاطع فيديو YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تفتح عالمًا من الإمكانيات خارج الشبكة.
وفى هذا الدليل، سنستكشف طرقًا مختلفة، لمساعدتك في تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب وتحويلها بسلاسة: استخدام تطبيق YouTube لتنزيل بعض مقاطع الفيديو
1 افتح تطبيق YouTube: قم بتشغيل تطبيق YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتصفح الفيديو الذي ترغب في تنزيله.
2 اضغط على زر التنزيل: ابحث عن خيار التنزيل أسفل مشغل الفيديو واضغط عليه لحفظ الفيديو مباشرة داخل التطبيق، وبعد ذلك يمكنك البدء في تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب التي تم تنزيلها.
3 الوصول إلى مقاطع الفيديو غير المتصلة بالإنترنت: حدد موقع مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها على يوتيوب
داخل تطبيق يوتيوب، مما يوفر إمكانية الوصول الفوري حتى بدون اتصال بالإنترنت.
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