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طرق تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على الكمبيوتر في 3 خطوات

12/29/2023 11:19:29 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح من السهل تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب التى ترغب فى رؤيتها أكثر من مرة والاحتفاظ بها على جهازك الشخصى وفقًا لتقرير ديجيتال تريند، وقال يمكن تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بسهولة على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول باستخدام العديد من التطبيقات ومواقع الويب.

ويعد استخدام البرامج المتخصصة أو برامج تنزيل الفيديو من يوتيوب يحكمه طريقتين شائعتين، وهما تذكر التداعيات الأخلاقية والقانونية لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب، وتأكد من الالتزام بشروط خدمة المنصة.
وفي عالم الترفيه عبر الإنترنت الواسع، يحتل موقع يوتيوب الصدارة بفضل مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو، بدءًا من المحتوى التعليمي وحتى أحدث الإصدارات الموسيقية، على الرغم من أن البث هو القاعدة، إلا أن القدرة على تنزيل مقاطع فيديو YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تفتح عالمًا من الإمكانيات خارج الشبكة.

وفى هذا الدليل، سنستكشف طرقًا مختلفة، لمساعدتك في تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب وتحويلها بسلاسة: استخدام تطبيق YouTube لتنزيل بعض مقاطع الفيديو

1 افتح تطبيق YouTube: قم بتشغيل تطبيق YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتصفح الفيديو الذي ترغب في تنزيله.

2 اضغط على زر التنزيل: ابحث عن خيار التنزيل أسفل مشغل الفيديو واضغط عليه لحفظ الفيديو مباشرة داخل التطبيق، وبعد ذلك يمكنك البدء في تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب التي تم تنزيلها.
3 الوصول إلى مقاطع الفيديو غير المتصلة بالإنترنت: حدد موقع مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها على يوتيوب
داخل تطبيق يوتيوب، مما يوفر إمكانية الوصول الفوري حتى بدون اتصال بالإنترنت.






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