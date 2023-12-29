مسجد «الكالوتي».. حداثة عمرانية في 4 طوابق

لاحظ شباب مسجد الكالوتي في العاصمة الأردنية عمان حالة انزعاج وإرباك تقع في الفترة التي ينهي فيها الإمام ركعاته الثماني الأولى من صلاة التراويح عند مغادرة فوج من المصلين والذين دائماً ما يكتفون بتلك الركعات لينطلقوا لقضاء حوائجهم أو متابعة برامجهم بالسهر في المقاهي أو متابعة القنوات الفضائية والمسلسلات الدرامية. إمام المسجد يصلي عادة 20 ركعة غير الشفع والوتر وهو ما يعني لمن يريد المغادرة بعد الركعة الثامنة، أنه قد يجد سيارته قد حوصرت بسيارات مصلين آخرين ينوون الاستمرا واستكمال صلاته 20 ركعة.

الموظف الحكومي معتصم الجعبري وصديقه المهندس خالد الأخرس ضمن مجموعة شباب أخذوا على عواتقهم ايجاد حلول عملية حتى ينجز العمل في باحة المسجد المخصصة للسيارات. وقد بدأت الفكرة بتطوع بعض الشباب بتنظيم مواقف السيارات بشكل منظم كي يسهل على سائقيها ، الخروج متى شاؤوا، لكنهم لاحظوا أن اعداد السيارات الكبيرة لا يمكن أن تتسع لها الباحة، دون أن تغلق الطريق أو تعيق حركة سير أو حتى صف سيارات.

وكان الحل في شطر الباحة إلى جزأين، الأول خصص للراغبين في إكمال الصلاة حتى الركعة العشرين من التراويح، والآخر للمصلين الراغبين في الخروج بعد الركعة الثامنة. وبذلك الشكل أصبحت الباحة تتسع لأعداد كبيرة من سيارات المصلين تصل أحياناً إلى 500 سيارة، دون أن يشكل ذلك أي عبء على المصلين. وبدأت الفكرة تطوعاً بشكل فردي لكنها أخذت منحى مؤسسياً بعد أن بدأ الشباب المتطوعون ارتداء بزات خاصة بالمسجد، والتعاون مع رجال السير المنتشرين في الشارع العام. ويتعاون الشباب المتطوعين داخل باحة المسجد مع رجال السير بشكل لا يسمح لسيارة التعدي على مركبات المصلين الآخرين. وبعد تطور الفكرة، بدأ ظهور متطوعات من الفتيات والسيدات للعمل في القسم النسائي من المسجد.

الحضارة والحداثة

ويعتبر مسجد الكالوتي أحد أحدث مساجد العاصمة عمان، بل وأشهرها أيضاً، فهو يتألف من أربعة طوابق وأتت شهرته لأن موقعه أقرب من السفارة الإسرائيلية، وقد اعتاد مناهضو وجود السفارة على أرض المملكة إلى الاعتصام في ساحات المسجد رفضاً لوجودها في العاصمة الأردنية. ويقع المسجد في حي الرابية غرب المدينة. والمنطقة تعتبر إحدى المناطق الراقية في العاصمة. ويتميز بتداخل الحداثة والفن الزخرفي القديم بشكل مميز في تصميمه مع الأسلوب الحضاري الحديث. وقد بنته كوقف عائلة الكالوتي المقدسية الفلسطينية العريقة. ويصل عدد المصلين فيه خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الفضيل إلى نحو أكثر من سبعة آلاف مصلٍ نظراً لتميز الإمام بصوت يتسم بالخشوع مع حسن التلاوة التي تكسبه سحراً وطلاوة.