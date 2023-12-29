محمد بن سلطان بن خليفة: حصاد مميز للرياضة البحرية في 2023



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن عام 2023، شهد حصاداً مميزاً محلياً ودولياً على مستوى البطولات والمهرجانات البحرية.

وأوضح أن الموسم شهد تنظيم مهرجانات عدة بالأندية البحرية من خورفكان حتى السلع، بالإضافة إلى بطولات بحرية حديثة وتراثية مختلفة، ما ساهم في أن يكون للبحر طابعه المميز، بجانب ما شملته هذه المهرجانات من تعريف بالتراث البحري، والموروث الشعبي للإمارات.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن التنوع المختلف في الرياضات البحرية التراثية وإقامة أهم السباقات، مثل مهرجان دلما التاريخي 60 قدماً، والذي انطلقت نسخته السادسة في شهر مايو الماضي وقال: رسخ مهرجان دلما والذي تم تنظيمه بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، حضوره القوي بدعم القيادة الرشيدة، من خلال توفير كافة متطلبات تميزه ونجاحه، كما أن ما يميزه أنه يعد أطول سباق للمسافات الطويلة.

وأوضح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن الحصاد البحري الدولي هذا الموسم كان مميزاً لفرق أبوظبي المختلفة، بحصد ذهبية ولقب بطولة العالم للفورمولا2، وفضية بطولة العالم للدراجات المائية، ووصافة السرعة والفرق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وأيضاً إنجازات مماثلة للشراع الحديث في البطولات الخارجية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أهم الأحداث الرياضية في 2023، منها البطولة الآسيوية لفئة «الأوبتمست» في أبوظبي للمرة الأولى، وتنظيم الشارقة للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بالإضافة لاستضافة الفجيرة لبطولة العالم للإكس كات، بما يمثل مؤشراً إيجابياً على انتشار وحضورالرياضات الدولية الهامة في مختلف أنحاء الإمارات، بجهود ودعم الأندية البحرية.

وأكد الاهتمام بأن تكون الرياضات المستدامة حاضرة ضمن الأجندة في البطولات والمهرجانات، نحو بيئة تحافظ على مكتسبات الحاضر واستشراف المستقبل للأجيال القادمة في ظل التطور الكبير والنهضة البحرية التي تشهدها الإمارات في الوقت الحالي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر لكل الأندية البحرية لما قدمته من جهود كبيرة، ساهمت في تطوير الرياضة البحرية، وتنظيم البطولات المختلفة، ليكون هذا الموسم أحد أفضل المواسم للرياضة البحرية.

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