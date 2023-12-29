خلفان الرميثي.. أكثر من نصف قرن في خدمة الوطن

فقيد الوطن الفريق متقاعد خلفان بن مطر الرميثي، رحمه الله، رجل استثنائي، وصاحب مسيرة استثنائية، تزخر بروح العطاء الذي استمر عقودا من الزمن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومسؤولية وولاء في مختلف المواقع والمهام والمناصب التي تولاها.

وهو أيضا أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعاصروا قيم الشيخ زايد ومبادئه وتوجيهاته السديدة في حب الخير والبذل وبناء الوطن وخدمته بتفان.



ومن جانب آخر دامت خدمة خلفان مطر الرميثي، رحمه الله، لمدة استمرت أكثر من نصف قرن، وتقلد الكثير من المناصب منذ عمله كجندي في عام 1950 وحتى قيامه بتأسيس الحرس الأميري، حيث أهلته خدمته الطويلة للحصول على ميدالية الإمارات من الدرجة الأولى عام 2017.

كما حصل خلفان الرميثي عام 2005 على جائزة أبوظبي، وذلك تقديرا من القيادة الرشيدة في الدولة لإنجازاته السامية في خدمة وطنه.

وتقديرا أيضا لكل لمسيرته الحافلة بالإنجازات، فقد سطرت حروف اسمه من ذهب وذلك في سجل «رواد الإمارات» الذين أسهموا بأعمالهم الخيرة في خدمة المجتمع، وقدموا أعمالا وخدمات جليلة لإمارة أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُعرف تماما مدى قرب خلفان بن مطر الرميثي، رحمه الله، من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث لازمه فترة طويلة ويحمل الكثير من الذكريات والمواقف التي تؤكد أن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، لم يكن قائدا فقط بل كان أبا حنونا لجميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه أقيمت صلاة الجنازة على فقيد الوطن اليوم الجمعة، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة في مسجد سلطان بن راشد، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القطارة في مدينة العين.





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