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مصنع المراعي للمخبوزات في حائل يفوز بجائزة بصمة

12/29/2023 4:12:28 AM
(MENAFN- AETOSWire) فاز مصنع شركة المراعي للمخبوزات في حائل، بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "بصمة" في فرعها الرئيسي كأفضل المشاريع المحفزة والداعمة لمسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسلم أمير منطقة حائل الجائزة خلال حفل بصمة في موسمها السادس على التوالي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023م لرئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله ناصر العتيبي

من جهته، عبر العتيبي عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأضاف: " إن هذه الجائزة تعبر عن مدى التزام شركة المراعي المتنامي بالاستثمار في التنمية المستدامة في منطقة حائل، وتؤكد دور الشركة الاستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030 بكافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت خلال العام الماضي استثمارات موسعة في منطقتي حائل والجوف بقيمة تقارب 6.6 مليار ريال للتوسع في إنتاج الغذاء بالمملكة، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، والتواجد بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.


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