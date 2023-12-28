اليونيسف: عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، واستشهد 83 طفلا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين استشهدوا في عام 2022.



وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، إن هذا العام كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووصل العنف المرتبط بالنزاع إلى مستويات غير مسبوقة.



وتابعت خضر "لقد استشهد 83 طفلاً في الأسابيع الـ12 الماضية، أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين استشهدوا في عام 2022 بأكمله" وسط تزايد العمليات العسكرية، مشيرة إلى إصابة أكثر من 576 طفلاً واعتقال آخرين بحسب التقارير، علاوة على ذلك تأثرت الضفة الغربية بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول.



وأضافت أنه "بينما يراقب العالم برعب الوضع في قطاع غزة، يعاني الأطفال في الضفة الغربية من كابوس خاص بهم".