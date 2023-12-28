Thursday, 28 December 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي الزرقاء وتونس المنار

12/28/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)- وقعت جامعتا الزرقاء، وتونس المنار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الفريقين في مجالات التدريس والبحث العلمي المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات الخاصة بالأساتذة والباحثين في مختلف المجالات،اضافة إلى تبادل الطلبة في إطار الدراسة، والبحث العملي والعمل والتدريب، وتنظيم المؤتمرات الأكاديمية المشتركة وتعزيز المنشورات المشتركة بين الجامعتين.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفرة، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور نضال عيشه ونائب رئيس جامعة روح القدس اللبنانية الدكتور نعيم عويني.
وقال الرمحي، عقب توقيع المذكرة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لسياسة ورؤية الجامعة المتمثلة في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية؛ لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي وبما يخدم العملية التعليمية الأكاديمية.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
28/12/2023 19:09:19

MENAFN28122023000117011021ID1107666393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث