مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي الزرقاء وتونس المنار

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)- وقعت جامعتا الزرقاء، وتونس المنار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الفريقين في مجالات التدريس والبحث العلمي المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات الخاصة بالأساتذة والباحثين في مختلف المجالات،اضافة إلى تبادل الطلبة في إطار الدراسة، والبحث العملي والعمل والتدريب، وتنظيم المؤتمرات الأكاديمية المشتركة وتعزيز المنشورات المشتركة بين الجامعتين.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفرة، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور نضال عيشه ونائب رئيس جامعة روح القدس اللبنانية الدكتور نعيم عويني.

وقال الرمحي، عقب توقيع المذكرة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لسياسة ورؤية الجامعة المتمثلة في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية؛ لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي وبما يخدم العملية التعليمية الأكاديمية.

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

28/12/2023 19:09:19