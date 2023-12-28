مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي الزرقاء وتونس المنار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 28 كانون الأول(بترا)- وقعت جامعتا الزرقاء، وتونس المنار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الفريقين في مجالات التدريس والبحث العلمي المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات الخاصة بالأساتذة والباحثين في مختلف المجالات،اضافة إلى تبادل الطلبة في إطار الدراسة، والبحث العملي والعمل والتدريب، وتنظيم المؤتمرات الأكاديمية المشتركة وتعزيز المنشورات المشتركة بين الجامعتين.
ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفرة، بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور نضال عيشه ونائب رئيس جامعة روح القدس اللبنانية الدكتور نعيم عويني.
وقال الرمحي، عقب توقيع المذكرة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لسياسة ورؤية الجامعة المتمثلة في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العربية والدولية؛ لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي وبما يخدم العملية التعليمية الأكاديمية.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
28/12/2023 19:09:19
MENAFN28122023000117011021ID1107666393
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