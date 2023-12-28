مستشفى الملك يجري عملية قسطرة معقدة داخل الكبد

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 28 كانون الاول (بترا )- أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اليوم الخميس، عملية قسطرة معقدة ونوعية داخل الكبد لسيدة من دولة عربية شقيقة في الأربعين من العمر تكللت بالنجاح لعلاج الاستسقاء البطني ودوالي المريء الناتجة عن انسداد الأوردة وتشمع الكبد.

وقال رئيس الفريق الطبي المشرف على العملية؛ استشاري الأشعة التداخلية الدكتور مأمون العمري إن السيدة كانت تعاني من انسداد تام ومزمن في أوردة الكبد، أي ما يعرف بمتلازمة (بد كياري ) مصاحبة لإنسداد كامل في الوريد الأجوف السفلي، ما تسبب لها بتشمع الكبد نتج عنه تجمع كبير للسوائل داخل البطن ونزيف متكرر داخل المريء ودوالي على جدار البطن.

وأشار إلى أن العملية جرت من خلال ثلاثة قسطرات متزامنة وتركيب شبكات خاصة داخل الكبد والوريد الأجوف السفلي.

بدورها، قالت المريضة إنها حاولت العلاج في عدة مراكز خارج الأردن لكن تعذر ذلك لصعوبة الحالة والحاجة إلى مركز متخصص، مشيرة إلى أن العملية استمرت سبع ساعات متواصلة بإشراف استشاري التخدير والعناية الحثيثة الدكتور محمد الخصاونة.

وقال استشاري أمراض الباطني والجهاز الهضمي والكبد الدكتور قصي طوالبة الذي اشرف على علاج الحالة المرضية إن الإجراء الذي كان الخيار الأنسب بالرغم من صعوبته والحاجة إلى تقنية متخصصة لتنفيذه.

وغادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة، معربة عن شكرها للفريق الطبي وإدارة المستشفى على حسن الرعاية والتسهيلات المقدمة.

وقال مدير الدائرة الطبية وأحد أعضاء الفريق الفني المعالج؛ استشاري الاشعة التداخلية الدكتور حسان البلص إن مثل هذه العمليات تحتاج إلى حرفية عالية وكوادر متخصصة وتقنيات متطورة، الأمر الذي يوفره قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى بوجود إستشاريين متخصصين من كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة عن اعتزازه بالنجاحات والإنجازات الطبية المتوالية التي يحققها الكادر الطبي في المستشفى، مشيرا إلى أن هذه العملية النوعية إنجاز يسجل للمستشفى الذي يوفر البنية التحتية والتقنيات المتطورة لتمكين الكادر الطبي من تقديم رعاية طبية مثلى تحاكي أرقى المستشفيات العالمية.

-- (بترا)

ب و/ ف ج

28/12/2023 13:51:08