الإمارات تستكمل بعثتها البحثية في بحر الخليج بنجاح

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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أبو ظبي – وفقاً لخبر نشرته وكالة الأنباء الاماراتية (وام) يوم الثلاثاء 26 كانون الأول/ديسمبر، فقد أعلنت هيئة بيئة – أبو ظبي (EAD) عن اتمامها بنجاح لبعثتها البحرية الاولى التي كانت تهدف لإجراء أباحث الغلاف الجوي في بحر الخليج. وقد أُرسلت البعثة على متن سفينة حديثة مخصصة للأبحاث البحرية (في الصورة أعلاه السفينة جيون).
وخلال الرحلة التي كان الهدف الرئيسي فيها هو قياس جودة الهواء، تم اجراء معاينة شاملة لنقل وتحويل الهيدروكربونات وأكسيد النتروجين. كما كان هدف الحملة هو تقييم كيفية انتقال تلوث مياه بحر الخليج إلى مناطق أخرى وتأثيرها على طبقة الأوزون.
وقد تمت هذه البعثة بالتعاون بين هيئة بيئة – أبو ظبي ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي (CARE-C) التابع لمعهد قبرص في قبرص، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، وبمشاركة ومساعدة مؤسسات أُخرى للتعليم والأبحاث من المانيا وفرنسا والسعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة بيئة – أبو ظبي فيصل الحمادي، أنه سيتم الإعلان عن النتائج في العام 2024، حيث سَتُحَسِن هذه النتائج فهم تكون طبقة الاوزن في المنطقة، وتحسين نماذج الغلاف الجوي وجودة هواء أبو ظبي.
وأضاف الحمادي:“أنه من خلال كشف ديناميات تكوين الأوزون وصلاته بالمصادر الإقليمية في منطقة غير مدروسة بشكل كاف، سيكون لدى صانعي السياسات ركيزة أفضل لتنفيذ تدابير فعالة للتحكم في الانبعاثات وتنظيمها، وبالتالي معالجة المخاوف المتعلقة بالأوزون”. كما ينبغي استخدام البحث لتنفيذ التدابير في إمارة أبو ظبي.
البيان الصّحفي
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