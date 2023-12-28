الإمارات تستكمل بعثتها البحثية في بحر الخليج بنجاح

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

أبو ظبي – وفقاً لخبر نشرته وكالة الأنباء الاماراتية (وام) يوم الثلاثاء 26 كانون الأول/ديسمبر، فقد أعلنت هيئة بيئة – أبو ظبي (EAD) عن اتمامها بنجاح لبعثتها البحرية الاولى التي كانت تهدف لإجراء أباحث الغلاف الجوي في بحر الخليج. وقد أُرسلت البعثة على متن سفينة حديثة مخصصة للأبحاث البحرية (في الصورة أعلاه السفينة جيون).

وخلال الرحلة التي كان الهدف الرئيسي فيها هو قياس جودة الهواء، تم اجراء معاينة شاملة لنقل وتحويل الهيدروكربونات وأكسيد النتروجين. كما كان هدف الحملة هو تقييم كيفية انتقال تلوث مياه بحر الخليج إلى مناطق أخرى وتأثيرها على طبقة الأوزون.

وقد تمت هذه البعثة بالتعاون بين هيئة بيئة – أبو ظبي ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي (CARE-C) التابع لمعهد قبرص في قبرص، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء في ألمانيا، وبمشاركة ومساعدة مؤسسات أُخرى للتعليم والأبحاث من المانيا وفرنسا والسعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة بيئة – أبو ظبي فيصل الحمادي، أنه سيتم الإعلان عن النتائج في العام 2024، حيث سَتُحَسِن هذه النتائج فهم تكون طبقة الاوزن في المنطقة، وتحسين نماذج الغلاف الجوي وجودة هواء أبو ظبي.

وأضاف الحمادي:“أنه من خلال كشف ديناميات تكوين الأوزون وصلاته بالمصادر الإقليمية في منطقة غير مدروسة بشكل كاف، سيكون لدى صانعي السياسات ركيزة أفضل لتنفيذ تدابير فعالة للتحكم في الانبعاثات وتنظيمها، وبالتالي معالجة المخاوف المتعلقة بالأوزون”. كما ينبغي استخدام البحث لتنفيذ التدابير في إمارة أبو ظبي.





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