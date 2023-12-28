"المسعود للسيارات" تطلق عروض نهاية العام الفريدة للعملاء في أبوظبي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق حملة العروض المخصصة لنهاية العام، والتي تتضمن خصومات استثنائية لتمكين العملاء من اقتناء سيارات جديدة احتفالاً ببداية العام الجديد.
وسيتمكن العملاء في إطار هذه الحملة من توفير ما يصل إلى 40 ألف درهم على سيارات نيسان باترول الجديدة، مع خطط سداد مرنة تبدأ من 3 آلاف و999 درهم شهرياً.
كما سيحظى العملاء بالمزيد من فرص التوفير عند شراء الطرازات الشهيرة الأخرى مثل نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً بأقساط شهرية تبدأ من ألف و565 درهماً إماراتياً، ونيسان ألتيما الجديدة ابتداء من ألف و599 درهم شهرياً، ونيسان كيكس ابتداء من ألف و115 درهماً إماراتياً بشكل شهري، بالإضافة إلى نيسان صني الجديدة ابتداء من 999 درهم شهرياً. وتتوفر جميع هذه الطرازات مع ضمان لمدة 5 سنوات، ما يرتقي بمستويات راحة العملاء إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز راحة بالهم خلال تجربة اقتناء السيارة.
وتعد هذه العروض الحصرية، المتوفرة حتى تاريخ 16 يناير 2024، بمثابة هدايا مميزة لعملاء المسعود، مجسدة التزام الشركة بتوفير أفضل تجارب القيادة والاقتناء، في إطار من الاهتمام والرعاية الفريدة.
للمزيد من المعلومات وبداية تجربة اقتناء السيارات الجديدة، يرجى زيارة:
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