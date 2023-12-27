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إنتر يقترب من صفقته الشتوية الأولى

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب نادي إنتر ميلان من إبرام أولى صفقاته الشتوية، لتعزيز الجبهة اليمنى بالفريق خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر على أعتاب التعاقد مع تاجون بوكانان لاعب كلوب بروج البلجيكي.
وأضافت أن الجناح الكندي سيتواجد في ميلانو بعد ليلة رأس السنة الجديدة مباشرة، من أجل إنهاء عملية انضمامه لإنتر، موضحة "مجرد أيام فقط تفصلنا عن إنهاء الصفقة".
وتابعت "إنتر سيشتري بوكانان بشكل كامل، خاصة أن كلوب بروج يرفض السماح برحيله على سبيل الإعارة مع حق الشراء".
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات جارية الآن بشأن الأمور المالية حيث طلب النادي البلجيكي الحصول على 10 ملايين يورو، ويرغب إنتر في دفع 8 ملايين فقط.
وأشارت إلى أن إنتر قد يرفع المبلغ المرتبط بالمكافآت من أجل إنهاء الصفقة.

ملاعب

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