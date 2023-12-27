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إلياس زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد

12/27/2023 7:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات إلياس زيدان، لاعب ريال مدريد ونجل مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، قريبا من اللحاق بأشقائه الثلاثة إلى خارج أسوار النادي الملكي.
ففي إحدى الفترات عندما كان زيدان يشرف على تدريب ريال مدريد، كان جميع أبناء الأسطورة الفرنسي الأربعة (إنزو، لوكا، ثيو، إلياس)، في أكاديمية ريال مدريد، والآن اللاعب (إلياس) الأكثر موهبة في الرباعي سيكون حريصا على مغادرة النادي.
ويلعب إنزو زيدان حاليا في الدوري الفرنسي، بينما لوكا يرتدي قميص إيبار في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ولا يزال ثيو زيدان بدون فريق.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إلياس زيدان ابن الـ18 عاما الذي يلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 19 عاما، اكتفى بخوض مباراتين فقط من أصل 21 مباراة مع فريق شباب الريال هذا الموسم، فهو الخيار الخامس للفريق في قلب الدفاع حاليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إلياس لم يتم استدعاؤه بعد لمواجهات دوري أبطال أوروبا للشباب، وحرصا منه على عدم فقدان مكانه في منتخب فرنسا تحت 19 عاما، فإنه سيسعى لمغادرة ريال مدريد إما على سبيل الإعارة أو بصفقة دائمة وذلك عند فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
يذكر أن زين الدين زيدان كان قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، لعب خلالها 227 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 49 هدفا مع 68 تمريرة حاسمة، كما حصد 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وآخر في الدوري الإسباني.
وبعد اعتزاله، أشرف زيدان على تدريب ريال مدريد في فترتين، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والدوري الإسباني مرتين.

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