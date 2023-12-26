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الناصر.. عبدالعزيز سعود البابطين.. ولغتنا العربية

12/26/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يروي لي أحد الأصدقاء أنه صادف أحد الأشخاص من كازاخستان عندما كان يدرس في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أوقفه عندما سمعه يتحدث باللغة العربية ليسأله بشغف: هل انت عربي؟ ورد عليه بـ : نعم..، ثم سأله: هل انت من الكويت؟ واستغرب انه اختار الكويت من بقية الدول.. ثم أجابه: نعم..، لكن لماذا قلت مباشرة الكويت.. ولم تقل أي دولة عربية أخرى؟
فبدأ الكازاخي يحدثه باللغة العربية التي تعلمها من خلال دراسته في مصر لمدة 5 سنوات، وأصبح بعدها حافظا للقرآن، ثم أخرج له من محفظته بطاقة مكتوب عليها أنه كان مبتعثا من قبل مؤسسة (الكويتي) عبدالعزيز سعود البابطين التي تكفلت بتعليمه في مصر، كما تحملت كل مستلزمات دراسته من مأكل وسكن ومعيشة.
هناك أشخاص استثنائيون.. يمرون على مختلف الأزمنة ليكرمنا الله بنعمة وجودهم، يضاهون بعطاءاتهم بمفردهم ما يمكن أن تقدمه دول مجتمعة أحيانا، ونوقن بأن الدنيا مازالت بخير، طالما أنهم موجودون بيننا، ونحن في هذا المقال في حضرة مقام خير من انتصر للغة العربية الذي أصبح خليلا لها ومدافعا عنها تحت أسقف مختلف الجامعات في العالم، في زمن صد فيه العرب عن اللغة العربية، ليمسك العم عبدالعزيز سعود البابطين لواء الدفاع عن لغة الضاد، وكان سيفه القلم، ودرعه الكتاب، وجواده التاريخ والحرف والكلمة، ليقدم للغة العربية سنوات عمره التي ابتدأها بالعمل بين أرفف المكتبة بدائرة المعارف في الخمسينيات من القرن الماضي، ليثمر بعدها للكويت عدة انجازات وإسهامات لا تكفي سطور المقالة بجمعها.. تتوجت هذه الانجازات بإنجاز فريد رفع به اسم العرب بشكل عام واسم الكويت بشكل خاص المتمثل بإطلاق اسمه على أعرق وأقدم كرسي للغة العربية بجامعة أكسفورد البريطانية العريقة، تقديرا لإسهاماته الكبيرة في دعم اللغة العربية والدارسين لها، وهو كرسي «أستاذية لوديان»، الذي أنشئ عام 1636 على يد وليام لوديان رئيس جامعة أكسفورد آنذاك.
رحم الله العم عبدالعزيز سعود البابطين الذي كان ناصرا للغة العربية والذي تشرفت بتكريمه ضمن حملة «الكويت تقول شكرا» عام 2013 وفتح لنا ابواب مكتبته لتكون مقر حفل التكريم السنوي للحملة، وامتدت العلاقة معه، رحمه الله، وعملنا معه فيلما وثائقيا باسم «سجدة التحرير»، تناولنا دور ديوانه في استقبال سمو الأمير الراحل جابر الأحمد لتكون مقرا مؤقتا لادارة البلاد وتشكيل اول حكومة كويتية بعد التحرير.
أتمنى من المعنيين المبادرة بتكريم الأديب الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، بإطلاق اسمه على قسم اللغة العربية بجامعة الكويت تقديرا لدوره الكبير بنصرة اللغة العربية، وعرفانا برفعه اسم الكويت من باب رد الجميل من الكويت لابنها البار العم عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله.

[email protected]

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