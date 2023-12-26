تخريج الدفعة الثانية من برنامج مزودي الخدمات السياحية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 26 كانون الأول (بترا)- نظمت مديرية السياحة في محافظة عجلون، بالشراكة مع معهد التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل مزودي الخدمات السياحية بدعم من وزارة السياحة .

وقال نائب محافظ عجلون هاشم العبدللات الذي رعى فعاليات حفل التخريج، إن عقد مثل هذه الدورات التدريبية تساهم في اكساب المتدربين المهارات والخبرات التي تعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مشيدا بدور وزارة السياحة ومؤسسة التدريب المهني التي تنعكس بشكل ايجابي على ايجاد بيئة حاضنة للشباب وتدريبهم على عدد من المهارات بمجالات عملية متنوعة.

وأكد مدير السياحة فراس الخطاطبة إن المديرية بالتعاون مع المعهد عملت على التدريب في القطاع السياحي ضمن مشاريع وزارة السياحة، حيث اشتمل التدريب على مهارات الطعام والشراب وخدمة إنتاج المعجنات والحلويات والخبائز بكافة انواعها، إضافة إلى خدمة التدريب الفندقي، مبينا انه تم اخضاع المتدريبين لــ 300 ساعة تدريبية، بهدف اكتساب المهارات بشكل شمولي .

واشار مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة إلى أن البرنامج التدريبي الذي تم من خلال توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة ومؤسسة التدريب المهني، استفاد منه 70 متدربا ومتدربة وذلك من خلال امتلاك المهارات المهنية والتقنية الاساسية التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

--(بترا )

ع ف/ف ق/رق









26/12/2023 17:28:03