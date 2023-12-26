تخريج الدفعة الثانية من برنامج مزودي الخدمات السياحية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 26 كانون الأول (بترا)- نظمت مديرية السياحة في محافظة عجلون، بالشراكة مع معهد التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل مزودي الخدمات السياحية بدعم من وزارة السياحة .
وقال نائب محافظ عجلون هاشم العبدللات الذي رعى فعاليات حفل التخريج، إن عقد مثل هذه الدورات التدريبية تساهم في اكساب المتدربين المهارات والخبرات التي تعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مشيدا بدور وزارة السياحة ومؤسسة التدريب المهني التي تنعكس بشكل ايجابي على ايجاد بيئة حاضنة للشباب وتدريبهم على عدد من المهارات بمجالات عملية متنوعة.
وأكد مدير السياحة فراس الخطاطبة إن المديرية بالتعاون مع المعهد عملت على التدريب في القطاع السياحي ضمن مشاريع وزارة السياحة، حيث اشتمل التدريب على مهارات الطعام والشراب وخدمة إنتاج المعجنات والحلويات والخبائز بكافة انواعها، إضافة إلى خدمة التدريب الفندقي، مبينا انه تم اخضاع المتدريبين لــ 300 ساعة تدريبية، بهدف اكتساب المهارات بشكل شمولي .
واشار مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة إلى أن البرنامج التدريبي الذي تم من خلال توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة ومؤسسة التدريب المهني، استفاد منه 70 متدربا ومتدربة وذلك من خلال امتلاك المهارات المهنية والتقنية الاساسية التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
--(بترا )
ع ف/ف ق/رق
26/12/2023 17:28:03
MENAFN26122023000117011021ID1107659147
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