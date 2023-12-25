«الخوري للسيارات» تدعم رؤية الإمارات في التنقل الأخضر

أكدت شركة «الخوري للسيارات»، الوكيل الحصري لـ «سوبارو» و«يوتونج» و«كينغ لونغ»، عن التزامها القوي ودعمها لرؤية الحكومة الإماراتية للطاقة الخضراء وشراكتها الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل.

وكجزء من الشراكة، تقوم «الخوري للسيارات» بتوفير حافلات «يوتونج» الخضراء إلى مركز النقل المتكامل الذي يهدف إلى نشر المركبات الجديدة ذات الطاقة الجديدة في إطار برنامج تقييم الحافلات الخضراء الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للحد من انبعاثات الكربون ومساعدة الدولة في تحقيق هدفها للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050.

كما يجعل هذا البرنامج مركز النقل المتكامل أول إدارة حكومية تنشر حافلات كهربائية في الإمارات.

وقال حامد محمد طيب الخوري، مدير مجموعة «الخوري للسيارات»: شراكتنا مع مركز النقل المتكامل تعكس التزامنا القوي برؤية الإمارات للطاقة الخضراء والاستدامة، ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءاً من برنامج تقييم الحافلات الخضراء للمركز في هذا العام المخصص للاستدامة.

وأضاف: تأتي هذه الشراكة بتوفير الحافلات الكهربائية بعد استضافة الإمارات أكثر من 150 دولة في قمة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث تهدف شراكتنا مع مركز النقل المتكامل وكيانات حكومية وخاصة أخرى إلى تقليل انبعاثات الكربون ومساعدة الإمارات في تحقيق هدفها الصافي الصفري قبل عام 2050.

من جهته، قال تارون ديفاكاران، كبير مديري قطاع النقل العام في «يوتونج ميدل إيست»: تفخر «يوتونج» بإطلاق حافلاتها الكهربائية في الإمارات، تماشياً مع خطة البلاد للانبعاثات الصفرية والرؤية الطويلة المدى.

تحتوي الحافلات الكهربائية الجديدة من «يوتونج» على عدة تقنيات متقدمة لتحسين البيئة المحلية وجودة الهواء، كما أنها مجهزة بنظام قيادة مثير وأحدث تقنيات السلامة وتقليل الضوضاء التي ستجلب تجربة سفر أكثر راحة والاستمتاع بالنقل الأخضر في الإمارات.

وكان مركز النقل المتكامل في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قد كشف سابقاً عن برنامج تطوير الكفاءات في مجال الحافلات الخضراء الذي أجري تنفيذه بالشراكة مع خبراء رائدين في حافلات الهيدروجين والكهربائية من كوريا الجنوبية والصين.