بيع قطعة أرض في الخليج التجاري بـ 357 مليون درهم

شهد السوق العقاري بدبي اليوم بيع قطعة أرض تجارية بـ 357 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 108 آلاف قدم مربع بسعر 3300 درهم للقدم الواحدة.

وتجاوزت المبيعات العقارية في دبي منذ صباح اليوم أكثر من مليار درهم عبر 193 صفقة.





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