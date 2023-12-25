بيع قطعة أرض في الخليج التجاري بـ 357 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري بدبي اليوم بيع قطعة أرض تجارية بـ 357 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 108 آلاف قدم مربع بسعر 3300 درهم للقدم الواحدة.
وتجاوزت المبيعات العقارية في دبي منذ صباح اليوم أكثر من مليار درهم عبر 193 صفقة.
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