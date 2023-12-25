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هل شوربة العدس تهيج القولون؟

12/25/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتساءل بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي عن إمكانية تناول شوربة العدس في فصل الشتاء، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.


هل تناول شوربة العدس آمن لمرضى القولون العصبي؟
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن شوربة العدس من الأطعمة الشتوية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي.


وأضاف ناجي أن شوربة العدس تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

ومع ذلك، أوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى القولون العصبي بالابتعاد نهائيًا عن شوربة العدس أو تناولها بكمية معتدلة، لأن الجهاز الهضمي لديهم يواجه صعوبة بالغة في التعامل مع محتواها العالي من الفودماب.


وأوضح أن الفودماب هي نوع من الكربوهيدرات، يتم امتصاص في الأمعاء الدقيقة بشكل سيء، مما يسبب تقلصات المعدة وانتفاخ البطن والغازات والإمساك والإسهال.


واختتم ناجي حديثه بمناشدة مرضى القولون العصبي بتجنب شوربة العدس المعلبة، لاحتوائه على الكثير من الأملاح، الذي يتسبب في تهيج الأمعاء والتهاب المعدة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تحضيرها في المنزل.

الكونسلتو

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