مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هيوستن الأمريكية

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما ذكرته الشرطة يوم أمس الأحد.

وقالت ميغان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد "تبادل إطلاق النار" الذي اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد(09.00 بتوقيت غرينتش)، حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة "حيث سقط

متأثرا بجراحه".

وذكرت هوارد أن الرجل، وهو شاب في العشرينات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث. وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز.

وتابعت هوارد أنه جرى نقل أربعة رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى. وأضافت أن ثلاثة منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة.

وقالت هوارد إن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا.





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