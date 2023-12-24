جوجل تحدث متصفح الإنترنت كروم للكمبيوتر المكتبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬التحديثات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إضافتها‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬السلامة‮»‬‭ ‬الاستباقي‭. ‬

فبدءا‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬كروم‭ ‬120‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬فإن‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬السلامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬كروم

للكمبيوتر‭ ‬المكتبي‭ ‬ستعمل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬وترسل‭ ‬تحذيرات‭ ‬استباقية‭ ‬عندما‭ ‬يرصد

محاولة‭ ‬لسرقة‭ ‬كلمة‭ ‬المرور

على‭ ‬متصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المستخدم

رابط‭ ‬يحمل‭ ‬برنامجا‭ ‬خبيثا‭ ‬أو‭ ‬قرصنة‭. ‬كما‭ ‬تذكر‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬المستخدم

بتحديث‭ ‬كروم‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬سي‭ ‬نت‭ ‬دوت‭ ‬كوم‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬السلامة‮»‬‭ ‬ستلغي‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‮

‬أي‭ ‬ترخيص‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المستخدم‭ ‬قد‭ ‬منحه‭ ‬لأي‭ ‬موقع‭ ‬إنترنت‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬وتشبه‭ ‬هذه‭ ‬الوظيفة

الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬جوجل‭ ‬مع‭ ‬تصاريح‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬أندرويد‭ ‬الآن،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬لن‭ ‬يظل‭ ‬يعرف‭ ‬موقع

المستخدم‭ ‬أو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الميكرفون‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬موقع‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬إليه‭ ‬المستخدم‭ ‬كثيرا،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يرسل‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬المستخدم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التنبيهات،‭ ‬تسأل‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬السلامة‮»‬‭ ‬المستخدم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬إيقاف‭ ‬هذه‭ ‬التنبيهات‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬جوجل‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬تحديثين‭ ‬جديدين‭ ‬إلى‭ ‬كروم‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬المكتبي؛‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬تحديث‭ ‬لخاصية‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬الذاكرة‮»‬‭ ‬أو‭ (‬ميموري‭ ‬سيفر‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حاليا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عند‭ ‬المرور‭ ‬فوق‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬معينة،‭ ‬وإعداد‭ ‬جديد‭ ‬يسهل‭ ‬إبلاغ‭ ‬كروم‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬مواقع‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬السكون‭. ‬

أما‭ ‬التحديث‭ ‬الثاني‭ ‬فيتعلق

بإمكانية‭ ‬حفظ‭ ‬مجموعات‭ ‬علامات‭ ‬التبويب،‭ ‬وهي‭ ‬الخاصية‭ ‬التي‭ ‬يحبها‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬المتصفح‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتجاهلها‭ ‬أغلبهم‭ ‬ببساطة‭. ‬