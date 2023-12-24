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القسام تستهدف قوة إسرائيلية من 10 جنود بجحر الديك

12/24/2023 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت قوة إسرائيلية من 10 جنود داخل مبنى في جحر الديك بقذيفة مضادة للتحصينات، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.


وأعلنت كتائب القسام قبل ساعات عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك وإيقاع قتلى في صفوفها، وسط استمرار المعارك الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة.


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