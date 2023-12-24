القسام تستهدف قوة إسرائيلية من 10 جنود بجحر الديك

القسام تستهدف قوة إسرائيلية من 10 جنود بجحر الديك
التاريخ
12/24/2023 10:11:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت قوة إسرائيلية من 10 جنود داخل مبنى في جحر الديك بقذيفة مضادة للتحصينات، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.
وأعلنت كتائب القسام قبل ساعات عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة في جحر الديك وإيقاع قتلى في صفوفها، وسط استمرار المعارك الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة.
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