Sunday, 24 December 2023 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غارات جوية وقصف مدفعي اسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

12/24/2023 5:18:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته صباح اليوم الاحد، قصفها لعدة بلدات جنوب لبنان.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية عنيفة على بلدتي اللبونة والناقورة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات عيترون، والناقورة واللبونة.

وكان جيش الاحتلال، قد اطلق الليلة الماضية قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

MENAFN24122023000205011050ID1107652958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث