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غوغل تحدث متصفح الإنترنت كروم للكمبيوتر المكتبي

12/24/2023 2:26:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل عدة تحديثات لبرنامج تصفح الإنترنت كروم لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، بهدف تحسين عوامل الأمان ومنح المستخدم قدراً أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.

ومن أبرز التحديثات التي تمت إضافتها خاصية "فحص السلامة" الاستباقي. فبدءاً من الإصدار كروم 120 الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، فإن خاصية "فحص السلامة" في تطبيق كروم
للكمبيوتر المكتبي، ستعمل الآن في الخلفية وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد
محاولة لسرقة كلمة المرور على متصفح الإنترنت أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامجاً خبيثاً أو قرصنة. كما تذكر هذه الخاصية المستخدم بتحديث كروم.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خاصية "فحص السلامة" ستلغي بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة ولكن لم يتم استخدامه بعد ذلك.


وتشبه هذه الوظيفة الطريقة التي تتعامل بها غوغل مع تصاريح نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد الآن، ويمكن أن تساعد على ضمان أن هذا الموقع لن يظل يعرف موقع
المستخدم أو الوصول إلى الميكرفون بعد ذلك.

وفي حالة وجود موقع لا يدخل إليه المستخدم كثيراً، وفي نفس الوقت يرسل الموقع للمستخدم الكثير من التنبيهات، تسأل خاصية "فحص السلامة" المستخدم ما إذا كان يريد إيقاف هذه التنبيهات أم لا.

كما أشارت غوغل إلى إضافة تحديثين جديدين إلى كروم للكمبيوتر المكتبي؛ الأول هو تحديث لخاصية "توفير الذاكرة"، والتي تقدم حالياً المزيد من المعلومات عند المرور فوق علامة تبويب معينة، وإعداد جديد يسهل إبلاغ كروم بأنه لا يجب وضع مواقع معينة في وضع السكون.

أما التحديث الثاني فيتعلق بإمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وهي
الخاصية التي يحبها بعض مستخدمي المتصفح في حين يتجاهلها معظمهم ببساطة.

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