ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 20258 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن 20258 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.
وأفادت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20258 شهيدا و53688 إصابة". ومعظم القتلى من المدنيين. وبينهم 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.
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