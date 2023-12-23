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ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 20258 شخصاً

12/23/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن 20258 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وأفادت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20258 شهيدا و53688 إصابة". ومعظم القتلى من المدنيين. وبينهم 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.


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