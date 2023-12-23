Saturday, 23 December 2023 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم أهميته الزراعية والسياحية.. طريق عنبة تبنة.. 15 عاما ينتظر التنفيذ

12/23/2023 2:20:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- ما تزال إجراءات ترسيم طريق لا تتعدى مسافته كيلو مترا واحدا، يربط بين بلدة عنبة في لواء المزار الشمالي وبلدة تبنة في لواء الكورة، تراوح مكانها منذ أكثر من 15 عاما، وسط مطالبات متكررة من المواطنين في اللواءين بضرورة فتح الطريق، باعتباره حيويا، ويسهم بتحريك التنمية الزراعية والاقتصادية بين اللواءين.
وكانت لجنة مشتركة مكونة من هندسة البلديات ومكاتب الأشغال العامة في اللواءين والأجهزة الفنية في بلديتي المزار الجديدة ودير أبي سعيد الجديدة، بحثت عام 2010، إعادة ترسيم جزء من الطريق الرابط بين بلدتي تبنة وعنبة، حيث أن المسار المرسوم صعب التنفيذ ولا بد من تعديله، ولم تتوصل اللجنة حينها إلى إجراء فني، وفق المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي المهندس اياد الجراح.
ولاحقا على ذلك، خاطبت بلدية دير أبي سعيد الجديدة عام 2016، مدير منطقة تبنة بكتاب رسمي، بتكليف مساحها بتحديد مسار الطريق الواقع ضمن تنظيم البلدية وكتابة تقرير بذلك، بناء على طلب مكتب أشغال الكورة بتحديد مسار طريق تبنة -عنبة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء إلى الآن.
وانتقد الجراح ما أسماه "مماطلة" في تنفيذ الطريق الذي يخدم آلاف المواطنين في اللواءين، وهو طريق حيوي يختصر عشرات الكيلوات، مؤكدا أن البلدية قامت قبل 15 عاما بفتح الطريق في الجزء الذي يقع داخل حدود تنظيمها من جهة بلدة عنبة، فيما بقيت المسافة الممتدة إلى بلدة تبنة والتي هي من اختصاص الأشغال.
وأشار إلى أن المسافة المتبقية والتي تعتبر من اختصاص الأشغال العامة لا تزيد على كيلو متر واحد، مقدرا كلفة فتحها وتعبيدها بـ 250 ألف دينار، لافتا إلى أن تضاريس الطريق صعبة وتحتاج الى عبارات صندوقية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية رصد المبلغ على موازنة مجلس المحافظة للبدء فورا في العام المقبل بتنفيذ الطريق.
وأكد الجراح أن الطريق يخدم آلاف الدونمات الزراعية غير المستغلة في الوقت الحالي لعدم وجود طريق يخدمها، حيث أن فتح الطريق سيسهل على المزارعين الوصول إلى أراضيهم للاعتناء بها وزراعتها بدلا من تركها جرداء لا يستفاد منها، إضافة إلى أن الطريق يختصر أكثر من 20 كلم بـ 3 كيلو فقط، في حال تم فتحه.
يشار إلى أن جزءا من الطريق من جهة حدود بلدة تبنة تم فتحه وتعبيده، لكن الجزء المتبقي من جهة بلدة عنبة يحتاج إلى إعادة ترسيم بطول لا يتجاوز (2) كيلو مترا، علما أن طول الطريق بين البلدتين يبلغ 3.5 كلم، منها 1700 متر ضمن حدود لواء الكورة.
وقال إن مسار الطريق الحالي تعترضه بعض المعيقات ما يتطلب اعادة ترسيم الجزء الفاصل بين اللواءين. وكانت لجنة فنية مشتركة من الدوائر المعنية كشفت على الواقع ووضعت تصورا للحل دون اتخاذ أي إجراء يذكر.
بدوره، اكتفى مصدر في مديرية أشغال إربد بالقول إن الطريق لا زال بحاجة إلى إعادة ترسيم مساره الجديد بسعة 20 مترا باعتباره زراعيا ولتجاوز المعيقات في تضاريسه الصعبة، والسير به ضمن إجراءات التنظيم والتصديق عليه من مجلس التنظيم الأعلى بوزارة البلديات، حتى يتم فتحه وتعبيده.
ويطالب المواطن أحمد جوارنة بضرورة فتح الطريق ما بين اللواءين لما يوفره من جهد ووقت على المواطنين عبر اختصار المسافات، إضافة إلى أن الطريق من شأنه إحياء الأراضي الزراعية التي يصعب على الآليات الوصول إليها في ظل غياب طريق مفتوح ومعبد.
وأشار الجوارنة إلى أن الطريق ممر رئيس ما بين بلدتي تبنة وعنبة، مؤكدا أن الطريق سيخدم قطاعات زراعية وسينعش الحركة الاقتصادية، ناهيك أن التوسع العمراني سيمتد في حال توفرت الخدمات لهذا الطريق.
من جانبه، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد، عضو مجلس محافظة اربد عادل بني عيسى إن البلدية ستقوم بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة وبلدية المزار الشمالي بفتح الجزء المتبقي من الطريق العام المقبل كإجراء مؤقت لحين رصد المبالغ المطلوبة على موازنة مجلس المحافظة حتى يتمكن المواطنون من المرور عبره.
وأشار إلى أن الطريق غير المعبد والذي هو من اختصاص وزارة الأشغال العامة لا تتعدى مسافته كيلو مترا واحدا، مؤكدا أن البلدية قامت بفتح الطريق قبل سنوات لحدود التنظيم، فيما قامت بلدية المزار الشمالي بفتح الطريق من جهتها على حدود تنظيمها من جهة عنبة ولم يتبق إلا المسافة التي هي من اختصاص وزارة الأشغال.
وأوضح بني عيسى أن الطريق حيوي ومن شأنه إحياء المنطقة بسبب طبيعتها السياحية، كما سيختصر المسافات ما بين اللواءين ومدينة إربد أيضا، إضافة إلى أنه سيخدم عملية التنمية الزراعية في ظل وجود مئات الدونمات وأشجار الزيتون، كما أن هناك منازل سكنية تفتقر للخدمات وشبكة الطرق بالمنطقة.

MENAFN23122023000072011014ID1107651518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث