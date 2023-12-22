الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم في أمريكا

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر، ما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 بالمئة نزولا من 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021.

ويراقب الاحتياطي الاتحادي عن كثب مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بالتضخم للمستوى الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.13 بالمئة إلى 101.65 وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن اثنين بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2728 دولار أمريكي مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع، ولكن تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بالخفض.

وارتفع الدولار مقابل الين في أحدث تعاملات 0.18 بالمئة إلى 142.37 ينا، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد في نوفمبر.

وجرى تداول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر على ارتفاع خلال اليوم. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.6811 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق 0.6825 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 0.24 بالمئة عند 0.6309 دولار أمريكي، وهو أيضا أعلى مستوى في خمسة أشهر.



