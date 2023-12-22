الاحتلال يطلب من سكان البريج وسط غزة النزوح عن منازلهم

غزة 22 كانون الأول (بترا)- طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة، الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح وسط قطاع غزة. ويأتي ذلك في اطار تعميق الأزمة الإنسانية ونزوح آلاف المواطنين عن منازلهم. --(بترا) ا ش/م ق/أس 22/12/2023 12:40:26

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