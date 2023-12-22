الاحتلال يطلب من سكان البريج وسط غزة النزوح عن منازلهم
التاريخ
12/22/2023 2:27:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 كانون الأول (بترا)- طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة، الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح وسط قطاع غزة.
ويأتي ذلك في اطار تعميق الأزمة الإنسانية ونزوح آلاف المواطنين عن منازلهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/12/2023 12:40:26
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