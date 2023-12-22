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جوجل تطرح مميزات جديدة لمتصفح كروم .. تساعد فى حفظ الذاكرة

12/22/2023 2:26:15 PM
(MENAFN- Youm7) حصل جوجل كروم على ميزات أمان وأداء جديدة، حيث يوفر أحدث إصدار من متصفح الويب (M12) ميزة فحص السلامة وتوفير الذاكرة مع إضافة القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب.



وبحسب موقع engadget، قالت سابين بورساي، مديرة منتجات مجموعة Chrome: "سيتم تنبيهك بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة في Chrome، أو أن أيًا من ملحقاتك قد تكون ضارة، أو أنك لا تستخدم أحدث إصدار من Chrome، أو أن أذونات الموقع تحتاج إلى اهتمامك".



ويمكن لميزة التحقق من السلامة الآن أيضًا إلغاء أذونات المواقع للوصول إلى أشياء مثل الموقع أو الميكروفون أو الكاميرا إذا لم تقم بزيارتها منذ فترة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على المواقع التي نادرًا ما تتعامل معها مع البريد العشوائي، حيث يرسل إليك إشعارات، ويقترح عليك إيقاف تشغيلها.



ويعمل وضع توفير الذاكرة، الذي تم تقديمه في عام 2022 وتم طرحه للجميع في وقت مبكر من هذا العام، على تحرير الذاكرة من علامات التبويب المفتوحة التي لا تستخدمها، عندما تقوم بالتمرير فوق علامة التبويب أثناء وجودك في وضع توفير الذاكرة، تعرض الأداة مزيدًا من التفاصيل حول استخدام علامة التبويب النشطة، ويتضمن ذلك مقدار الذاكرة التي يمكن أن توفرها بجعلها غير نشطة.



وتقول Google إنه أصبح من السهل الآن أيضًا تحديد المواقع التي تريد أن يظل برنامج Memory Saver نشطًا دائمًا، وبعد تثبيت التحديث يمكنك التحقق من الخيارات الجديدة في قسم الأداء ضمن إعدادات Chrome.



وأخيرًا، سيسمح لك Chrome قريبًا بحفظ مجموعات علامات التبويب على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مشروعًا يحتوي على 25 علامة تبويب مفتوحة، ولكنك تحتاج إلى الابتعاد عنه أو العمل على شيء آخر، وتتيح لك مجموعات علامات التبويب المحفوظة منحها اسمًا مناسبًا وإغلاقها واستئنافها لاحقًا من حيث توقفت.



وتقول Google إن تحديثات الأمان والأداء لمتصفح Chrome سيتم طرحها هذا الأسبوع ومع ذلك، سيتم إطلاق مجموعات علامات التبويب المحفوظة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".














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